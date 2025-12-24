Tiến độ các tuyến đường sắt đô thị ra sao?

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án thành phần 1 đầu tư hạ tầng, kết nối các ga đã được phê duyệt và hiện đã khởi công 5 nhà ga đầu tiên vào ngày 19/12; đồng thời đang khảo sát, thiết kế 16 nhà ga còn lại để khởi công trong quý 1/2026.

Về dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam , hiện 11/15 địa phương đã rà soát nhu cầu, xác định khu tái định cư. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến hành rà soát, kiểm đếm, lập phương án di dời công trình điện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Về công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hiện đang thương thảo hợp đồng để ký vào tháng 12/2025. Các gói thầu tư vấn khác đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, đánh giá tác động môi trường…

Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM , Bộ Xây dựng cho biết, Hà Nội đang triển khai tuyến số 3 đoạn Hà Nội - Hoàng Mai, đang lựa chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Thủ tướng đã có quyết định cho phép huy động vốn ODA và vay nước ngoài cho dự án.

Trong khi đó, tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đã hoàn thành phê duyệt dự án thành phần 2 và đã khởi công, đồng thời triển khai các thủ tục về giải phóng mặt bằng.

Với tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đã khởi công tháng 10/2025, UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án theo mô hình TOD.

Tuyến số 3 đoạn đi ngầm từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội đang thi công ngầm và đạt 72% kế hoạch.

Về dự án tuyến đường sắt đô thị TPHCM, đang tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cho 7 tuyến về lựa chọn tổng thể, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vốn. Hiện đang triển khai điều chỉnh tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương và hoàn thiện các thủ tục liên quan để khởi công ngày 19/1/2026.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt

Liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dự án rất được quan tâm chỉ đạo và nhân dân kỳ vọng, mong đợi.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan rà soát lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn để lựa chọn công nghệ xây dựng đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Trên cơ sở đó, đề ra các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định để lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp nhất, tối ưu nhất, đảm bảo công khai, minh bạch, khả thi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia và phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 1/2026, Bộ Xây dựng phối hợp các bộ, ngành liên quan hoàn thành đánh giá tác động các phương thức đầu tư; đề xuất các cơ chế, chính sách cho từng phương thức để trình Chính phủ.

Đối với 2 dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc là Đồng Đăng – Hà Nội và Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Đối với các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng đề nghị 2 thành phố từ kinh nghiệm của một số tuyến đã đi vào hoạt động, lựa chọn công nghệ với quy trình, tiêu chuẩn, có khả năng dùng chung, bảo đảm tiên tiến, hiện đại, lâu dài.