Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trước ngày 20-4

Minh Chiến |

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với các bộ ngành về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Chiều 13-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về việc thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, theo Kết luận số 18-KL/TW, kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" (Kết luận số 18).

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trước ngày 20-4 - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo báo cáo của các bộ ngành, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Kết luận số 18 đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề), đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan triển khai ngay các nhiệm vụ tại Kết luận số 18 để hoàn thành sớm nhất có thể, trong đó có các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp phụ trách, đồng thời giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ xây dựng lịch làm việc cụ thể với từng bộ, ngành.

Nội dung làm việc tập trung vào phương án cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh này đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của các bộ ngành với quyết tâm rất cao. Do đó, các Bộ trưởng phải trực tiếp vào cuộc, không đợi hết quý II/2026, mà đến ngày 20-4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4-2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trước ngày 20-4 - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp chiều 13-4. Ảnh: Nhật Bắc

Theo lãnh đạo Chính phủ, các điều kiện kinh doanh không cần thiết phải được cắt giảm, đồng thời những điều kiện còn lại cũng cần được rà soát toàn diện. Thủ tướng lưu ý không chỉ số lượng mà chất lượng, nội dung của các điều kiện này mới là yếu tố quan trọng; mục tiêu là phải thực sự giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá để đẩy mạnh phân cấp từ Trung ương xuống địa phương và từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Việc này phải gắn với thực hiện nghiêm Kết luận số 18, trong đó yêu cầu cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua đào tạo, tập huấn với nội dung thiết thực, sát thực tiễn, tránh hình thức, chung chung. Đồng thời, tăng cường cán bộ từ sở, ngành xuống hỗ trợ cơ sở, thực hiện đúng định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt vai trò "gác cửa", kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để lọt những thủ tục, điều kiện không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, Thủ tướng lưu ý cần lắng nghe, nghiên cứu kỹ và tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội.

