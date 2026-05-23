Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Buổi lễ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Quốc phòng; Quân khu 4; đoàn công tác đặc biệt hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Trong không gian linh thiêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Thủ tướng cũng thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông cầu nguyện anh linh các Anh hùng liệt sĩ được yên nghỉ nơi đất mẹ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Điếu văn do ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trình bày nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập 584 và 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã vượt qua nhiều khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân các bộ tộc Lào tìm kiếm, cất bốc, đưa được 28 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thành kính trước hương hồn các liệt sĩ.

“Các anh đã lên đường sang nước bạn Lào, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, tình đồng chí, nghĩa anh em keo sơn gắn bó, cùng nhân dân các bộ tộc Lào chiến đấu vì độc lập, tự do và tình hữu nghị quốc tế trong sáng” - điếu văn nêu rõ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương viếng các linh hồn liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Dịp này, Thủ tướng đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 và 589 vì những nỗ lực không quản hiểm nguy trong hành trình tìm kiếm, đưa đồng đội trở về đất mẹ.

Nghi lễ an táng hài cốt 28 liệt sĩ.

Ngay sau lễ truy điệu và an táng, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Đường 9, Quảng Trị và nước bạn Lào trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.