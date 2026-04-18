Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh và bàn tay sạch

Sáng 18/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (18/4/1946 – 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng.

Nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết nên bản hùng ca bằng sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong thời kỳ đổi mới, lực lượng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh với các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tồn tại các "điểm nóng" về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm trật tự xã hội giảm dần, tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng khẳng định: "Mỗi vụ án được điều tra, khám phá thành công là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi và niềm tin xã hội được củng cố. Mỗi chuyên án thành công là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần tận hiến của người chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Những chiến công ấy được ghi vào lòng dân bằng niềm tin, sự cảm phục và trân trọng".

Theo người đứng đầu Chính phủ, để làm nên những chiến công ấy là biết bao gian khổ, hiểm nguy; đối mặt trực diện với tội phạm manh động; phải hy sinh tình cảm cá nhân và gia đình, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, mang thương tật. Sự hy sinh, mất mát đó là biểu tượng sinh động của tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự.

Góp phần kiến tạo một xã hội an toàn

Trước tình hình tội phạm đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao, Thủ tướng nêu rõ, lực lượng Cảnh sát hình sự không chỉ là điều tra giỏi, phá án nhanh mà còn dự báo đúng, tham mưu trúng, phòng ngừa hiệu quả, góp phần kiến tạo một xã hội an toàn, kỷ cương và nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tặng 6 tập thể, cá nhân thuộc Lực lượng Cảnh sát hình sự.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự nâng cao chất lượng đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, kiên quyết không để kẽ hở cho hoạt động tội phạm.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì Nhân dân".

"Người chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.