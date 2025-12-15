Thủ tướng lần thứ 9 đến kiểm tra siêu sân bay Long Thành 110.000 tỷ, giao nhiệm vụ cho ACV, Vietnam Airlines, Vietjet

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là lần thứ 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra công trường dự án. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2026; gồm 4 dự án thành phần.﻿

Theo kế hoạch, sân bay sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật vào ngày 15/12 và dự kiến đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 19/12, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình đưa sân bay lớn nhất cả nước vào khai thác.



Để kịp tiến độ này, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hiện trên công trường đang huy động hơn 15.000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân, cùng khoảng 3.000 máy móc, thiết bị thi công. Các nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3 ca, tập trung cao độ cho các hạng mục then chốt như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn – sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.



Tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị đang thi công trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của chủ đầu tư, các liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã bám sát hiện trường, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trong thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết, nhằm bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Theo đánh giá của Thủ tướng, dự án đang có những chuyển biến rõ rệt theo từng ngày, từng tuần. Đến nay, 8 hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành, trong đó có nhà ga hành khách – được ví như “trái tim của sân bay” – và đài kiểm soát không lưu. Đường băng đã sáng đèn, đủ điều kiện cất, hạ cánh; hạ tầng điện với công suất 80MW cùng các hạng mục cấp nước, xăng dầu, thông tin liên lạc và hệ thống đường kết nối vào sân bay cũng cơ bản hoàn tất. Các phần việc còn lại như lắp đặt ống lồng hành khách, trồng cây xanh và hoàn thiện cảnh quan đang được khẩn trương triển khai.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị liên quan chi viện lực lượng, tham gia hỗ trợ thi công cho đến khi dự án hoàn thành; Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn khu vực công trường.

Bộ Xây dựng được giao tiếp tục phối hợp với ACV, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết cho chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến vào ngày 19/12. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng các đơn vị chức năng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, ACV và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát toàn diện các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet được yêu cầu khẩn trương hoàn thành các dự án hangar (khu bảo trì máy bay). Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, bảo đảm tiến độ, đồng thời hoàn chỉnh cảnh quan, vệ sinh môi trường hạ tầng chung của sân bay.