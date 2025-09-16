Thủ tướng khen vòm thép lớn nhất hành tinh do Đại Dũng thực hiện: Tốc độ thần tốc trong 10 tháng thay vì 2 năm, tôi rất tâm đắc và xúc động

Chiều ngày 16/9/2025, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), Phiên đối thoại Cấp cao diễn ra với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước. Đặc biệt, Diễn đàn có sự hiện diện và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại diễn đàn, ﻿Thủ tướng cho biết, Thủ tướng rất chia sẻ và tâm đắc với ý kiến của ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng.

Theo Thủ tướng, mái vòm thép của Đại Dũng tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội là một thành tựu thầm lặng.

Thủ tướng chia sẻ sự tâm đắc và xúc động khi đến thăm mái vòm thép này, một sản phẩm do chính người Việt Nam thiết kế, do người Việt Nam sản xuất và do người Việt Nam thi công thần tốc.

“Một công trình như thế dự kiến làm trong vòng hai năm đã là nhanh, sau đó rút xuống một năm rưỡi rồi yêu cầu làm trong 10 tháng để chúng ta có một sản phẩm để thưởng thức trong những ngày vừa qua là rất thần tốc” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Mái vòm khổng lồ bằng thép tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia nặng 24.000 tấn do Tập đoàn Đại Dũng thi công.

Mái vòm được thiết kế mô phỏng hình mai rùa, chế tạo từ thép ASTM đạt chuẩn quốc tế, có khả năng chịu gió bão cấp 12 và động đất cấp 8. Đặc biệt, sai số lắp đặt tối đa chỉ 3 mm – mức độ chính xác cực cao đối với một công trình có quy mô khổng lồ.

Để chinh phục hạng mục mái vòm khổng lồ nặng tới 24.000 tấn, Tập đoàn Đại Dũng đã huy động hơn 1.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục theo ca 24/24. Trên công trường, cẩu siêu trọng tải 500 tấn vận hành không ngừng, trong khi hơn 100.000 nút cầu thép cùng bu lông cường độ cao được lắp đặt với độ chính xác tuyệt đối, dưới sự giám sát của công nghệ quét laser 3D. Công trình sau khi hoàn thiện không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật mà còn thiết lập kỷ lục thế giới về kết cấu mái vòm thép lớn nhất.

Tập đoàn Đại Dũng thành lập năm 1995 với 20 công nhân, đến nay là doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam và khu vực, chuyên tổng thầu và thi công nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và tiến độ. Bước ngoặt đến khi hợp tác với đối tác quốc tế như Hazama (Nhật Bản), thực hiện dự án Mabuchi Motor, Nissei Electric cùng loạt công trình tại Linh Trung, Tân Thuận.

Sau gần 30 năm, Đại Dũng đã tham gia hơn 2.500 công trình, xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản, với sản lượng bình quân 70.000 tấn/năm.

Dấu ấn nổi bật là năm 2017, Đại Dũng tham gia dự án sân Lusail và Ras Abu Aboud (Qatar) phục vụ World Cup 2022, cung cấp tổng cộng 34.000 tấn thép với độ chính xác chỉ 2 mm, qua đó được ghi danh trong danh sách nhà thầu của FIFA và nhiều tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới.