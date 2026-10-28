Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei đã có cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei - nhân vật vốn không xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm người cha quá cố vào tháng 3. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Rezaei tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện từ Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông nhà nước, tại cuộc gặp, ông Khamenei đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi các lợi ích quốc gia của Iran, đồng thời duy trì những điều kiện mà nước này đặt ra để chấm dứt chiến tranh.

Các chủ đề được ông Khamenei và ông Rezaei thảo luận bao gồm "bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như tăng cường quan hệ song phương với các nước láng giềng".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Israel sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran trong tương lai gần.

Trước đó, các quan chức cấp cao từ Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã đến Tehran hôm 26/10 với hy vọng góp phần hạ nhiệt cuộc xung đột tại Trung Đông.

Đây là lần tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và ba quốc gia nói trên kể từ khi cuộc chiến kéo cả Ả-rập Xê-út và phong trào Houthi tại Yemen vào vòng xoáy xung đột trực tiếp. Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký kết hiệp ước phòng thủ chung Mecca vào tháng 8.

Một quan chức Iran chia sẻ với hãng tin Reuters rằng, chương trình hạt nhân của Iran không nằm trong chương trình nghị sự tại cuộc gặp với các quốc gia thuộc hiệp ước Mecca. Vấn đề này sẽ chỉ được xem xét sau khi các yêu cầu của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh được đáp ứng.

Các điều kiện mà Iran đưa ra cho lệnh ngừng bắn bao gồm: Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng biển của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố Iran phải cắt giảm hoạt động làm giàu hạt nhân nếu muốn chấm dứt chiến tranh.

Cũng trong ngày 27/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có bài phát biểu tại Diễn đàn các quốc gia xuất khẩu khí đốt (GECF) ở Mátxcơva. Ông nhấn mạnh, hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran đã gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, từ đó đe dọa an ninh năng lượng và sự ổn định kinh tế toàn cầu.

"Mỹ và Israel đã hai lần thực hiện hành động gây hấn quân sự nhằm vào Iran ngay trong thời điểm các cuộc đàm phán chính trị đang diễn ra. Diễn biến đáng tiếc và nguy hiểm này đe dọa an ninh toàn cầu”, ông Pezeshkian nói.

Ngoài các cuộc tấn công quân sự, việc Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa trên biển và trên không đối với Iran đang đe dọa sự ổn định của các thị trường năng lượng. Ông kêu gọi các quốc gia cung cấp năng lượng lớn trên thế giới hãy lên tiếng phản đối những hành động này của Washington.