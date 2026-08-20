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Thủ tướng Israel đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ nếu triển khai quân sự ở Syria

Hoàng Vân
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Ngày 19/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này triển khai quân sự ở Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ triển khai quân sự ở Syria. Tốt hơn hết là Thổ Nhĩ Kỳ không nên làm vậy", Thủ tướng Israel Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn vào tối 19/8.

“Chúng tôi thấy Thổ Nhĩ Kỳ có ý định thiết lập một sân bay gần thành phố Aleppo ở Syria, nên đã gửi một thông điệp, nhưng rõ ràng họ không nghe thấy. Vì vậy, chúng tôi đã đảm bảo họ hiểu nó một cách rõ ràng hơn”, ông Netanyahu nói tiếp.

Những bình luận này được nhà lãnh đạo Israel đưa ra đúng một ngày sau loạt cuộc tấn công của Israel nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Tây Bắc Syria - nơi đang được xây dựng lại.

Trước đó, xuất hiện những báo cáo nói, một phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm địa điểm này.

Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur đã vấp phải sự lên án từ đặc phái viên Mỹ về Syria và Iraq Tom Barrack, người đồng thời là đại sứ tại Ankara.

Mặc dù vậy, một báo cáo từ Kênh 12 tiết lộ, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày càng tin tưởng vào thông tin tình báo của Israel cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường lực lượng quân sự ở Syria.

Thông tin tình báo này được cho là đã được sử dụng để biện minh cho các cuộc tấn công vào căn cứ không quân.

Một quan chức Mỹ nói với kênh truyền hình, mặc dù Mỹ có xu hướng tin tưởng vào thông tin tình báo của Israel về vấn đề này, ông vẫn mong muốn Israel giải quyết vấn đề bằng các biện pháp phi quân sự.

Ngoài ra, quan chức Mỹ bày tỏ sự tiếc nuối về việc Israel từ chối kích hoạt cơ chế giảm xung đột mà nước này đã đồng ý thiết lập với Syria hồi tháng Giêng, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công hôm 18/8.

Khi được hỏi về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 12, Tổng thống Trump đã tránh chỉ trích cuộc tấn công, vì dường như ông muốn duy trì mối quan hệ thân thiết trước công chúng với Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa.

Theo South Front
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