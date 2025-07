Thủ tướng Israel bị ngộ độc, tòa án hoãn xét xử cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Getty Images)

Sau khi có thông tin Thủ tướng Netanyahu vắng mặt trong cuộc họp nội các hằng tuần sáng 20/7, văn phòng của ông đã ra thông báo cho biết ông đang bị ngộ độc.

Cụ thể, ông Netanyahu bắt đầu cảm thấy không khỏe vào đêm 19/7 và đã được bác sĩ Alon Hershko, Giám đốc Khoa Nội Bệnh viện Hadassah Ein Kerem ở Jerusalem, khám tại nhà riêng.

Bác sĩ Hershko chẩn đoán thủ tướng bị viêm ruột do ăn phải thực phẩm hỏng.

Văn phòng Thủ tướng cho biết tình trạng của ông Netanyahu đã được xác nhận là không quá nặng sau khi tiến hành thêm các xét nghiệm. Ông đang được truyền dịch tĩnh mạch sau khi bị mất nước.

“Theo chỉ định của bác sĩ, Thủ tướng sẽ nghỉ ngơi tại nhà trong ba ngày tới và sẽ điều hành các công việc nhà nước từ nhà riêng”, Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Cùng lúc đó, Tòa án Quận Jerusalem tuyên bố hủy bỏ phiên điều trần theo lịch trình của ông Netanyahu, dự kiến diễn ra ngày 21 và 22/7. Với quyết định này, phiên điều trần sẽ được hoãn đến sớm nhất là tháng 9, do các tòa án sẽ bước vào kỳ nghỉ hè tuần này cho đến ngày 5/9.

Phiên điều trần của ông Netanyahu đã liên tục bị trì hoãn kể từ khi bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, do các vấn đề sức khỏe của thủ tướng, do cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas ở Dải Gaza, do cuộc xung đột với Iran, cũng như các chuyến công du nước ngoài và nhiệm vụ chung của ông Netanyahu với tư cách là thủ tướng.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi hủy bỏ phiên tòa, cho rằng đây là một "cuộc săn phù thủy".

Ông Netanyahu (75 tuổi) đã gặp các vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây. Ông từng phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt và phẫu thuật thoát vị hồi năm 2024.

Trước đó, năm 2023, ông cũng trải qua phẫu thuật để lắp máy tạo nhịp tim.