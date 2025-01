Đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ được tặng thưởng danh hiệu cao quý

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao các phần thưởng cao quý cho Đội tuyển Việt Nam và các thành viên.

Theo đó, Đội tuyển Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các cầu thủ Nguyễn Xuân Son, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Triệu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen với 29 cá nhân của đội tuyển.

Hiện các cơ quan đang tiếp tục triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng: Hương vị chiến thắng sẽ còn mãi, những gì từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, song chặng đường phía trước còn rất dài.

Phát biểu chúc mừng, biểu dương đội tuyển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đến giờ này, ông vẫn trong cảm xúc về hành trình rất dài của đội tuyển tại giải lần này, từ lúc tập luyện đến thi đấu và giành chiến thắng.

"Đó là hành trình tràn đầy cảm xúc mà đỉnh điểm là trận chung kết, đặc biệt là bàn thắng cuối cùng của cầu thủ Nguyễn Hai Long khi trái bóng từ từ lăn vào lưới với sự bất lực của đối thủ trước sức mạnh của đội tuyển chúng ta. Đó là cảm xúc êm ái và dịu dàng, làm thăng hoa chiến thắng của chúng ta", Thủ tướng mộc mạc chia sẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả đạt được là nhờ sự đầu tư, quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhờ nỗ lực của ngành thể thao Việt Nam, với những thăng trầm và kết quả lần này là một sự đột phá; nhờ người hâm mộ đã luôn yêu quý, đồng hành, ủng hộ đội tuyển, luôn đong đầy tình yêu, sự quý mến.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và gửi lời cảm ơn đội tuyển, các thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, thành viên đội tuyển, cảm ơn vì một chiến thắng ngọt ngào, sau một trận cầu đỉnh cao, kịch tích của hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, đây là lần đầu tiên chúng ta mang cúp vô địch khu vực từ nước ngoài trở về nước.

Đội tuyển đã kết thúc giải với 07 trận thắng, một hòa và bất bại, lập kỷ lục về số trận thắng (07 trận) tại ASEAN Cup, trong lịch sử 29 năm của giải, chưa đội nào làm được điều này trong một kỳ thi đấu. Đội tuyển kết thúc AFF Cup 2024 với 21 bàn thắng, thành tích tốt bậc nhất lịch sử tham dự giải (kỷ lục 21 bàn ghi năm 2002).

Lần đầu tiên Việt Nam có cầu thủ giành cả 2 danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải (cầu thủ Nguyễn Xuân Son). Thủ môn Đình Triệu của Đội tuyển Việt Nam cũng đã giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Thủ tướng trao danh hiệu cao quý cho Đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Kết quả này có được nhờ nỗ lực hết sức của toàn đội tuyển qua nhiều năm tháng gắn bó cùng nhau; điểm tựa tình đoàn kết toàn dân tộc, sự yêu quý, ủng hộ của người hâm mộ, của Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chăm lo của Liên đoàn Bóng đá, những người làm thể thao Việt Nam.

"Hương vị chiến thắng sẽ còn mãi, những gì từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, song chặng đường phía trước còn rất dài", Thủ tướng chia sẻ và cho biết trong cuộc tiếp trưa cùng ngày 6/1, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã chia vui, chúc mừng với Việt Nam, chúc mừng những "Chiến binh Sao Vàng".

Bóng đá Việt Nam phải nỗ lực vô địch châu Á và tham dự World Cup

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, bóng đá và ngành thể thao nói chung phải tiếp tục phát triển, cùng dân tộc vươn mình phát triển văn minh, thịnh vượng.

Muốn vậy, chúng ta, những người làm thể thao, những người làm bóng đá không say sưa với thắng lợi mà phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để phát triển thể thao đỉnh cao, trong đó bóng đá, từ chiến thằng này để có thêm niềm tin, khí thế, có đà để làm những công việc tiếp theo, chiến thắng chính mình, vượt qua giới hạn của chính mình, làm nên những chiến thắng tiếp theo, những chiến thắng lớn hơn, không phụ lòng, không phụ tình yêu của người hâm mộ.

Thủ tướng đặt mục tiêu cho bóng đá Việt Nam phải nỗ lực vô địch châu Á và tham dự World Cup.

Thủ tướng chúc Nguyễn Xuân Son và các cầu thủ bị chấn thương sớm bình phục và trở lại mạnh mẽ

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cầu thủ Nguyễn Xuân Son cũng như các cầu thủ bị chấn thương khác sớm bình phục; đặc biệt đánh giá cao tình cảm của Nguyễn Xuân Son với đất nước Việt Nam.

Thủ tướng tin rằng với ý chí kiên cường, các cầu thủ sẽ sớm phục hồi sức khỏe, trở lại mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến và cùng đội tuyển quốc gia khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng chiến thắng này của đội tuyển sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng để tất cả chúng ta tiếp tục biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để vượt qua chính mình trong tất cả các lĩnh vực.

Các doanh nghiệp tặng thưởng Đội tuyển Việt Nam.

Thủ tướng cho biết theo thông tin đến nay, các doanh nghiệp, đơn vị đã tặng thưởng đội tuyển khoảng 6 tỷ đồng. Tại cuộc gặp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã huy động, ủng hộ khoảng 5 tỷ đồng; các doanh nghiệp: Petrovietnam, Viettel và VPBank cũng ủng hộ đội tuyển 2 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Những lần dự khán của Thủ tướng Chính phủ là sự động viên to lớn đối với đội tuyển

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam-Trưởng đoàn Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam cho biết: Để chuẩn bị cho Giải bóng đá lần này đội tuyển đã được tập trung từ ngày 21/11/2024, tính đến nay là vừa tròn 1,5 tháng.

Trong 1,5 tháng vừa qua, đội tuyển đã di chuyển đến 5 quốc gia, thi đấu 11 trận (8 trận chính thức và 3 trận giao hữu). Đội tuyển đã thắng 10 trận, hòa 1 trận.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam là 1 tập thể đoàn kết, gắn bó, thân thiết như trong gia đình. Với tinh thần thi đấu quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm vượt khó được như vậy là nhờ HLV Trưởng Kim Sang Sik (các cầu thủ gọi vui là anh Sáu Sang).

HLV Trưởng ngoài giỏi về chuyên môn ông còn là người biết khơi dậy thế mạnh của từng cầu thủ, tạo cho từng cầu thủ lòng khát khao cống hiến.

Tinh thần của các cầu thủ luôn lạc quan, không ngại bất kỳ khó khăn. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ luôn quyết tâm.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đội tuyển đã có được nhân sự tốt nhất, sự chuẩn bị tốt nhất và những gì tốt nhất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đều dành cho đội tuyển để bảo đảm chất lượng của đội tuyển từ kế hoạch tập huấn đến chế độ ăn, ở. Từ đó, bảo đảm chất lượng cho toàn đội tuyển thi đấu.

Để có được thành quả lần này, đội tuyển xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ với tình yêu vô bờ bến, cảm ơn sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những cuộc điện thoaị, tin nhắn; đặc biệt là những lần dự khán của Thủ tướng Chính phủ là sự động viên to lớn đối với đội tuyển.

Bên cạnh đó là sự sát sao quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao. Trong hành trình di chuyển quốc tế, đội tuyểncảm ơn hãng hàng không VNA, VJ đã tạo điều kiện hết sức cho đội tuyển có những hành trình di chuyển thuận lợi.

Trong quá trình đội tập trung thi đấu tại Phú Thọ, đội cảm ơn UBND tỉnh Phú Thọ, Sở VHTT Phú Thọ, Khách sạn Sài Gòn-Phú Thọ… đã hỗ trợ cho đội ăn ở, tập luyện.

Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, người hâm mộ đã giúp cho đội tuyển có tinh thần thi đấu tốt và có kết quả tốt vừa qua.

Chiến thắng này là của nhân dân Việt Nam, của Tổ quốc Việt Nam!

Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Đỗ Duy Mạnh bày tỏ: Con xin thay mặt toàn thể đội tuyển xin được gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Chính phủ và các quý vị đại biểu.

Đồng thời nhân dịp năm mới xin gửi lời chúc Thủ tướng Chính phủ cùng toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ngày hôm nay chúng con rất vui khi nhận được tin Thủ tướng Chính phủ mời cả đội bóng đến để chúc mừng. Đây cũng là lần thứ 3 chúng con được góp mặt tại đây.

Chúng con mong rằng sẽ có nhiều lần hơn nữa để bóng đá Việt Nam có thể đạt được nhiều thành công ở đấu trường quốc tế.

Ngay từ những ngày đầu tiên, từ những trận đấu ở vòng bảng, Thủ tướng Chính phủ và các cấp lãnh đạo đã luôn quan tâm, động viên.

Đó là vinh dự to lớn không chỉ riêng đội bóng mà tất cả các thành viên đều phải cố gắng để mang vinh quang về cho người hâm mộ cũng như mang chiến thắng về cho Tổ quốc.

Trong suốt giải đấu toàn đội rất đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung để cố gắng đạt chức Vô địch. Đó là thành tích xứng đáng của đội tuyển Việt Nam.

Chúng con xin cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã luôn luôn động viên theo dõi, ủng hộ, cổ vũ đồng hành cùng đội tuyển.

Cùng sự đồng hành của Chính phủ, của người hâm mộ, Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu và cố gắng

Tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Kim Sang-sik bày tỏ vinh dự và xúc động khi đại diện cho đội bóng được phát biểu trong lễ mừng công đầy ý nghĩa này.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thay mặt toàn bộ ban huấn luyện, các cầu thủ Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam xin gửi lời lời cảm ơn chân thành nhất đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo vì sự quan tâm, động viên, quan tâm trong suốt hành trình vừa qua.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể người hâm mộ đã ủng hộ Đội tuyển trong suốt thời gian vừa qua.

Những thành quả Đội tuyển đạt được không chỉ là nỗ lực của tập thể Đội tuyển mà có sự đồng hành của tất cả mọi người, của Ban huấn luyện, của công tác hậu cần.

Đây là động lực để đội bóng tiếp tục phấn đấu, cống hiến hết mình vì màu cờ, sắc áo và niềm tự hào dân tộc.

"Cùng sự đồng hành của Chính phủ, của người hâm mộ, Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu và cố gắng", Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Kim Sang-sik chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam truyền cảm hứng để chinh phục những đỉnh cao mới

Trước đó, ngay sau khi trận chung kết lượt về ASEAN Mitsubishi Electric Cup™ 2024 kết thúc với chiến thắng thuộc về Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi Đội tuyển.

Thân ái gửi: Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam

Nhân dân và người hâm mộ bóng đá cả nước rất vui mừng trước kết quả thi đấu tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam tại giải ASEAN Mitsubishi Electric Cup™ 2024.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao toàn thể ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực phi thường, thi đấu kiên cường, quả cảm, đoàn kết, không ngừng nghỉ và giành chiến thắng ấn tượng trong trận chung kết lượt đi và lượt về, chính thức giành ngôi vô địch ASEAN Mitsubishi Electric Cup™ 2024. Chiến thắng này là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, đồng thời là món quà ý nghĩa đầu năm mới dành tặng người dân cả nước.

Tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ, những người đồng hành cùng đội tuyển. Xin cảm ơn người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của bóng đá khu vực.

Nhân dịp này, tôi gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cầu thủ Nguyễn Xuân Son cũng như các cầu thủ bị chấn thương khác; tin rằng với ý chí kiên cường, các cầu thủ sẽ sớm phục hồi sức khỏe, trở lại mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến và cùng đội tuyển quốc gia khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn dân tộc, thể hiện khát vọng vươn lên và tạo động lực, truyền cảm hứng để chinh phục những đỉnh cao mới trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của Tổ quốc.

Chúc toàn thể Đội tuyển mạnh khỏe, thành công và tiếp tục giành nhiều chiến thắng.

Đã sẵn sàng các phương án đón đội tuyển Việt Nam.

Lộ trình đón ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM và rước CÚP VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2024

Sau khi xuất sắc giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba trong lịch sử (2008, 2018 và 2024), đội tuyển Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay VN610. Cất cánh lúc 12h20 ngày 6/1 từ sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 14h45 cùng ngày.

Chương trình đón đội tuyển Việt Nam do Cục Thể dục thể thao (Bộ VH,TT&DL) chủ trì, với điểm nhấn là lễ diễu hành rước cúp vô địch ASEAN Cup 2024.

Dự kiến lộ trình tuyến đường Dội tuyển quốc gia đi qua là từ sân bay Nội Bài về nội thành theo hướng Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đường Lạc Long Quân - đường Thanh Niên… về Văn phòng Chính phủ, đường Hùng Vương làm lễ báo công.

Hoặc theo phương án dự phòng qua cầu Đông Trù, cầu Chương Dương vào khu vực hồ Hoàn Kiếm…

Lộ trình các tuyến đường vẫn được tính toán bảo đảm việc đón đoàn an toàn, trật tự và thỏa lòng người hâm mộ cả nước.

Dòng người di chuyển từ các hướng đổ về trung tâm Thủ đô trong đêm chiến thắng, 5-1.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đón Đội tuyển Việt Nam

Dự kiến sẽ có hàng vạn người hâm mộ Thủ đô đại diện cho người hâm mộ cả nước cùng đổ xuống các tuyến đường đón đoàn trong rừng cờ hoa.

Căn cứ vào tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho lộ trình đón đoàn từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tính toán các lộ trình, hướng đi và dự kiến thời gian di chuyển. Trước mắt, các đơn vị phụ trách các tuyến đường đã tổ chức khảo sát, ứng trực.

Các tuyến đường đều được tính toán để bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Chu Dũng

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến nghị người dân tham gia cổ vũ, động viên đội tuyển tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội chào đón đội tuyển trở về.

Người hâm mộ chào đón Đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ Xuân Son gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết, được xe cứu thương đón tận cửa máy bay. Trong vòng vây của người hâm mộ, cầu thủ nén đau, mỉm cười cảm nhận niềm vui chiến thắng tại Việt Nam.

Hàng trăm người hâm mộ đã đến sân bay Nội bài chờ đón đội tuyển với cờ đỏ sao vàng, kèn, và những tấm băng rôn ghi "Việt Nam vô địch".

Đội tuyển Việt Nam lập nhiều kỷ lục khi vô địch ASEAN Cup

Việt Nam là đội bóng đầu tiên thắng Thái Lan cả hai lượt trận chung kết bóng đá Đông Nam Á, để lần thứ ba đăng quang ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam cũng lập kỷ lục thắng ở ASEAN Cup, với 7 trận. Sau 29 năm lịch sử giải, chưa đội nào làm được điều này trong một kỳ thi đấu, ngay cả Thái Lan. Việt Nam kết thúc giải với 7 thắng, một hòa và không thua.

Đồ họa TTXVN

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam nhận AFF CUP 2024