Thủ tướng: Giám sát công việc từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Sáng 4/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Phiên họp tập trung đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới...

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá sát tình hình thời gian qua, chỉ rõ những kết quả, thành tựu đạt được, các tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra các bài học kinh nghiệm, nhận định tình hình thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: Nhật Bắc

Gợi mở một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhắc phải luôn bám sát tình hình để phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu triển khai công việc, ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn .

Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 5, Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ quan trọng, gồm việc chuẩn bị hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội, các công việc đột xuất, như ứng phó với tình hình hạn hán, thiên tai…

Theo các báo cáo tại phiên họp, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu "tác động kép" của những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài. Trong khi đó, nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu, khả năng cạnh tranh hạn chế.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ, bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 61,20 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 4 tháng đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 8,4 tỷ USD.

Trong tháng 4, có hơn 15,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 55% so với tháng 3; có hơn 29,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng lên 81,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ.