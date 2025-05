Thủ tướng chỉ đạo nâng cấp 1 sân bay lên cảng hàng không quốc tế

Chiều 3/5, trong chuyến công tác tại huyện Côn Đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, theo Báo Nhân Dân.

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phát triển Côn Đảo thành đặc khu, là đảo tiền tiêu về quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế biển, phát huy tối đa các tiềm năng, điều kiện thuận lợi, trọng tâm phát triển là du lịch tâm linh và sinh thái; phải xây dựng chính quyền đặc khu mang tính đặc thù; có cơ chế, chính sách thông thoáng, cởi mở, bảo đảm vẫn quản lý tốt.

Ông nêu rõ, hạ tầng ở Côn Đảo vẫn là nút thắt, nhất là sân bay Côn Đảo. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư, kêu gọi đầu tư bằng hình thức hợp tác công-tư để nâng cấp sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế.

Cùng với đó, chú trọng phát triển hạ tầng y tế, văn hóa, xã hội; nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang; sớm hoàn thành việc cấp điện lưới ra Côn Đảo vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2025.

Thủ tướng giao Tập đoàn Viettel hoàn thành việc phủ sóng viễn thông và Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm quy hoạch bảo đảm nước sạch cho Côn Đảo; xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công; khuyến khích các doanh nghiệp vào Côn Đảo đầu tư; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Hồi tháng 1 năm nay, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư sân bay Côn Đảo.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chấp thuận đầu tư xây dựng cảng hàng không Côn Đảo dựa trên báo cáo khả thi mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cấp sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể và chi tiết cho sân bay Côn Đảo và trình Thủ tướng trong quý 2/2025.

Đến năm 2050, cảng hàng không Côn Đảo có thể đón khoảng 3 triệu hành khách/năm

Trước đó, tại công văn số 18960/UBND-VP ngày 20/12/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị nghiên cứu phương án quy hoạch, đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Côn Đảo đảm bảo đủ tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế theo phương thức PPP (đối tác công tư).

Cụ thể, thực hiện đầu tư tổng thể toàn bộ dự án, bao gồm các công trình khu bay, các công trình bảo đảm hoạt động bay, các công trình thiết yếu khu hàng không dân dụng, các công trình dịch vụ hàng không, để có thể tiếp nhận được các loại máy bay cỡ lớn, thân rộng như A320, A321, Airbus A350, Boeing 787.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không Côn Đảo được quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 với công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Sân bay này do người Pháp xây dựng vào thế kỷ 19, có đường băng ngắn, bao quanh là biển và núi. Hiện, đường cất hạ cánh, đường lăn tại cảng hàng không Côn Đảo đã xuống cấp, khả năng chịu tải kém. Chiều rộng đường cất hạ cánh 30m không đảm bảo tiêu chuẩn khai thác tàu bay code C, chỉ đáp ứng khai thác các loại máy bay như ATR72 và tương đương (Embraer E190/E195 giảm tải). Do đó, nếu khai thác đường bay này, các hãng sẽ phải tốn chi phí đầu tư một loại tàu bay mới, cộng thêm chi phí đào tạo phi công, thợ máy...

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2024, huyện Côn Đảo đón 586.000 lượt khách, trong đó có 24.000 lượt khách quốc tế, tăng 41% so với năm 2023. Doanh thu du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.

Lượng khách quốc tế đến Côn Đảo tăng cao nhờ giá trị tài nguyên được quảng bá tốt, bên cạnh hiệu quả trong bảo tồn đa dạng sinh học và đồng bộ giải pháp bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong tổng số 24.000 lượt khách quốc tế đến Côn Đảo, có 14.521 khách tham gia các tour trải nghiệm hệ sinh thái đa dạng của Côn Đảo như xem rùa đẻ trứng, thả rùa con về biển, lặn biển ngắm san hô, trekking rừng, cắm trại, tour đi bộ kết hợp nhặt rác làm sạch môi trường…