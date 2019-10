Thủ tướng Canada Trudeau tiếp tục nắm quyền với một Chính phủ thiểu số

Ông Justin Trudeau sẽ tiếp tục phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa trên cương vị Thủ tướng Canada, sau khi đảng Tự do giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử Liên bang lần thứ 43 vừa chính thức khép lại cách đây ít giờ.

Theo truyền thông Mỹ và Canada, tất cả các điểm bầu cử đã đóng cửa vào lúc 10 giờ tối qua 21/10 (giờ miền Đông Canada), tức 9 giờ sáng nay (giờ Hà Nội). Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, trong cuộc chạy đua song mã giữa đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau và đảng Bảo thủ do ông Andrew Scheer, đã không đảng nào giành được đa số ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ, nhưng những người theo đường lối tự do thu được nhiều phiếu ủng hộ nhất.

Tuyên bố nhanh chóng về chiến thắng của đảng Tự do được xem là khá bất ngờ, bởi các cuộc thăm dò dư luận trong suốt chiến dịch vận động kéo dài 6 tuần trước cuộc bầu cử đều cho thấy đảng do Thủ tướng Trudeau đứng đầu và đảng Bảo thủ của ông Scheer có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa. Bên cạnh đó, ông Trudeau còn rơi vào thế bất lợi khi hàng loạt vụ việc gây tranh cãi bị phanh phui.

Đáng chú ý, vào tháng trước, Tạp chí Times tiết lộ ông Trudeau đã đeo chiếc mặt nạ màu đen đến tham dự một bữa tiệc hóa trang vào năm 2001 khi đang giảng dạy tại một trường học tư. Hay việc cựu Tổng chưởng lý tiết lộ Thủ tướng Trudeau đã gây áp lực buộc bà phải dừng truy tố hình sự một công ty có trụ sở tại bang quê nhà Quebec.

Với một chính phủ thiểu số, Thủ tướng Trudeau sẽ cần phải củng cố liên minh với các đảng khác, ít nhất là một đến hai đảng, để thúc đẩy những ưu tiên chính sách của ông và nhiều khả năng đảng Tự do sẽ liên minh với đảng Dân chủ Mới./.