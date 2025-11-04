Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái.

Tại Quyết định số 2436 , Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ninh. Ông có trình độ Cử nhân Biên phòng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Đức Thái từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông giữ cương vị Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thái là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Đức Thái.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn.

Tại Quyết định số 2435 , Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước năm 2018, ông Nguyễn Quốc Đoàn là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Sau đó, ông có gần 3 năm công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế và từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh (từ 11/2018), Phó Bí thư Tỉnh ủy (từ 7/2020) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (từ tháng 11/2020).

Ngày 1/7/2021, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 28/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội phê chuẩn ông Đoàn làm Thẩm phán TAND Tối cao. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND Tối cao.

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải.

Tại Quyết định số 2438 , Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996, tốt nghiệp Thạc sỹ nghệ thuật điện ảnh, truyền hình năm 2010, từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại DW - Học viện Deutsche welle, CHLB Đức năm 2008.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV vào tháng 9/2020, ông Đỗ Thanh Hải giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Quyết định số 2432 , Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2.