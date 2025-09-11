Thủ tướng Anh tỏ thái độ gay gắt trong cuộc gặp Tổng thống Israel

Thủ tướng Anh không cười khi đón và trao đổi với Tổng thống Israel. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp diễn ra hôm 10/9, chỉ 1 ngày sau khi Israel mở rộng tấn công Hamas bằng một cuộc không kích vào nhóm lãnh đạo chính trị của phong trào này ở Qatar. Thủ tướng Starmer lên án cuộc tấn công.

Israel hiện cũng tức giận với kế hoạch của Anh và một số nước phương Tây khác, trong đó có Pháp và Canada, về việc sẽ công nhận nhà nước Palestine vào cuối tháng này, nếu Israel không đáp ứng một số điều kiện như ngừng bắn tại Dải Gaza.

“Đã có những lời lẽ rất mạnh mẽ và gay gắt, và rõ ràng chúng tôi có thể tranh luận. Khi các đồng minh gặp nhau, họ có thể tranh luận. Cả hai chúng tôi đều là nền dân chủ”, ông Herzog nhấn mạnh trong phát biểu sau đó tại sự kiện của Chatham House.

Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết, kế hoạch của Thủ tướng Starmer về việc công nhận Nhà nước Palestine và viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza là căn nguyên bất đồng, đồng thời cho biết ông đã mời Chính phủ Anh cử đoàn khảo sát thực tế đến Israel.

Thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, trong cuộc gặp ông Starmer đã thúc giục ông Herzog thay đổi lập trường về Dải Gaza, bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời kêu gọi Israel cho phép viện trợ vào Dải Gaza và ngừng tấn công.

Ông khẳng định Anh và Israel là đồng minh lâu năm, nhưng cũng nhấn mạnh cam kết theo đuổi một nền hòa bình bền vững cho cả người Israel và Palestine. Trước đó, hai nhà lãnh đạo bắt tay ngắn gọn trên bậc thềm Downing Street nhưng không cười trước khi bước vào trong. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Starmer cũng trực tiếp nói đến cuộc không kích vào Qatar, lên án hành động này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Ông ấy nói rằng cuộc không kích là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của một đối tác then chốt và hoàn toàn không giúp ích gì cho hòa bình mà tất cả chúng ta đều mong muốn,” phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Anh cho biết.

Cuộc chiến ở Dải Gaza khiến quan hệ giữa Israel với Anh và nhiều nước châu Âu căng thẳng.

Anh không cho phép các quan chức Israel tham dự triển lãm thương mại quốc phòng lớn nhất do họ tổ chức trong tuần này. Thủ tướng Starmer cũng chịu sức ép từ các nghị sĩ trong chính đảng của mình, đòi hỏi ông phải có lập trường cứng rắn hơn với Israel.

Trong phiên họp quốc hội ngày 10/9, Thủ tướng Starmer cho rằng cần giải pháp ngoại giao để đạt được thoả thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và giải cứu các con tin Israel vẫn bị Hamas giam giữ.

Mặc dù chức vụ tổng thống Israel chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng ông Herzog từng gây phẫn nộ khi phát biểu rằng toàn bộ người dân Gaza phải chịu trách nhiệm cho vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023.

Trong tuần này, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting phát biểu rằng cách Israel xử lý cuộc chiến ở Dải Gaza đang khiến nước này rơi vào tình thế “bị cô lập như một quốc gia ngoài lề”.

Ngày 8/9, Thủ tướng Starmer tiếp Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, thống nhất rằng “tuyệt đối không có vai trò nào” cho Hamas trong một nhà nước Palestine tương lai.

Anh cam kết sẽ công nhận nhà nước Palestine trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cuối tháng này, trừ khi Israel đáp ứng 4 điều kiện, bao gồm chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza và cho phép nhiều viện trợ hơn vào vùng lãnh thổ bị phong toả.