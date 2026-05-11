Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tạm ngừng mua vàng

Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân Ấn Độ tạm ngừng mua vàng trong ít nhất 1 năm, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và thâm hụt thương mại gia tăng do tác động từ tình hình Trung Đông.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AP)

Phát biểu ngày 10/5, ông Modi nói rằng “trong vòng 1 năm, dù là bất kỳ dịp gì, chúng ta cũng không nên mua trang sức vàng”, đồng thời kêu gọi người dân cắt giảm sử dụng nhiên liệu và hạn chế các chuyến đi nước ngoài không cần thiết.

Động thái hiếm thấy này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế Ấn Độ, khi giá dầu và năng lượng leo thang làm đồng rupee suy yếu. Sau dầu mỏ, vàng hiện là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hóa đơn nhập khẩu của Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này là nước nhập khẩu vàng nhiều thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, chưa rõ người dân Ấn Độ có hưởng ứng lời kêu gọi này không. Vàng từ lâu đã gắn chặt với đời sống kinh tế và văn hóa Ấn Độ, được xem là kênh tiết kiệm phổ biến và là vật phẩm mang lại may mắn trong các đám cưới và nghi lễ tôn giáo.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Modi, cổ phiếu các hãng kim hoàn lớn tại Ấn Độ đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Titan Company - doanh nghiệp trang sức lớn nhất nước này, có lúc giảm tới 6,6% tại Mumbai. Trong khi đó, cổ phiếu của Senco Gold và Kalyan Jewellers India lần lượt lao dốc 10,8% và 9,5%.

Các ngân hàng Ấn Độ gần đây cũng gặp khó khăn trong việc nhập khẩu vàng do nhiều nút thắt hành chính, yếu tố được cho là đã phần nào hỗ trợ cán cân thương mại của nước này trong tháng 4.

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

