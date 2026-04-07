Thủ tướng Ấn Độ chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Chiều 7/4, thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook và X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước. Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Ấn Độ là một trong những lãnh đạo đầu tiên chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Narendra Modi viết: "Nhiệt liệt chúc mừng Ngài Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ngài, tình hữu nghị đã được thử thách theo thời gian giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ. Tôi mong được hợp tác chặt chẽ để tiếp tục làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vì sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân hai bên và khu vực".

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, nhấn mạnh một thập kỷ phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ song phương. Trong 10 năm qua, hai nước đã ghi nhận những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, thương mại, hợp tác năng lượng và giao lưu nhân dân.

Sự tin cậy chính trị cao giữa 2 nước được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế đối thoại thường xuyên, tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng hợp tác và đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Kỳ họp Quốc hội Việt Nam nhận được sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Trong nghi thức tuyên thệ sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ định hướng triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới; với phương châm "Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm"; đưa đất nước hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.