Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi 'rồng lửa' S-400 do Nga sản xuất

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào các sĩ quan Không quân Ấn Độ trong chuyến thăm căn cứ không quân Adampur hôm 13/5. (Ảnh: X)

Trao đổi với các binh lính tại căn cứ không quân Adampur ở tây bắc Ấn Độ, Thủ tướng Modi cho biết, trong Chiến dịch Sindoor chống lại Pakistan , sự kết hợp giữa nhân lực được đào tạo bài bản và công nghệ phù hợp đã giúp lực lượng vũ trang Ấn Độ hoạt động hiệu quả.

"Các nền tảng như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước", ông Modi nói khi đứng trước hệ thống phòng không do Nga sản xuất. "Một lá chắn an ninh vững chắc đã trở thành bản sắc của Ấn Độ".

Trước đó vào ngày 7/5, New Delhi đã phát động Chiến dịch Sindoor, tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở bị nghi ngờ là của lực lượng khủng bố ở Pakistan và vùng Kashmir do Islamabad quản lý. Chiến dịch là hành động đáp trả cuộc tấn công khủng bố nhằm vào vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 dân thường thiệt mạng.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ấn Độ, Pakistan đã tấn công các căn cứ không quân bao gồm Adampur, nơi đặt hệ thống S-400.

Theo các báo cáo, Adampur đã bị Pakistan nhắm mục tiêu vào ngày 10/5. Thời điểm đó, kênh truyền hình nhà nước PTV của Pakistan cho biết các máy bay chiến đấu JF-17 của nước này đã bắn tên lửa siêu thanh phá hủy căn cứ của Ấn Độ, bao gồm cả hệ thống phòng không S-400. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Ấn Độ đã nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố này là sai sự thật.

Các nhà phân tích quốc phòng đã ca ngợi quyết định mua S-400 của Chính phủ Ấn Độ, vì chúng đã giúp vô hiệu hóa thành công các cuộc tấn công của Pakistan. Các hệ thống này đã được Ấn Độ mua từ Nga vào năm 2016 với chi phí 5,4 tỷ đô la, bất chấp mối đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2021 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, New Delhi đã xác nhận việc chuyển giao năm hệ thống tên lửa đất-đối-không.

Sau khi sử dụng thành công S-400 trong Chiến dịch Sindoor, Ấn Độ đã liên lạc với Nga để mua thêm hệ thống này, India Today TV đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng.

Các báo cáo của phương tiện truyền thông cũng chỉ ra rằng, Nga đã đề nghị sản xuất chung hệ thống S-500 với Ấn Độ. S-500 sẽ có tầm bắn 600 km, cao hơn so với 400 km của S-400, thời gian phản ứng dưới 4 giây (của S-400 là dưới 10 giây) và có thể đạt độ cao lên tới 200 km (của S-400 là 30 km).

So sánh hệ thống S-500 và S-400. (Nguồn: RT)