Thủ tướng 37 tuổi của Gruzia bất ngờ từ chức

Trên tài khoản Facebook, Thủ tướng Bakhtadze cho biết mục tiêu và nhiệm vụ chính của ông khi được bổ nhiệm chức Thủ tướng Gruzia năm 2018 là tạo ra và thực hiện một khuôn khổ phát triển chiến lược nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu của đất nước trong những năm tới.

Ông nêu rõ, hiện nay một khuôn khổ chiến lược đã được tạo ra và đã được thực thi, do đó ông quyết định từ chức vì tin rằng mình đã "hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này".



Ông Bakhtadze, 37 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Gruzia và được Quốc hội phê chuẩn làm thủ tướng tháng 6/2018.

Ông khi đó cam kết thực thi các cải cách tự do và thúc đẩy Gruzia trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp hội Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ then chốt trong chính sách đối ngoại của Gruzia và rất quan trọng đối với an ninh và sự phát triển ổn định của nước này.

