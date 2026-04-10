Thứ trưởng Nội vụ: Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5

ANH VĂN |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được thực hiện theo đúng Bộ Luật Lao động, không hoán đổi ngày làm việc.

Tối 10/4, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News , Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5.

" Hai kỳ nghỉ lễ sẽ thực hiện thống nhất theo Bộ Luật Lao động, không có thay đổi ", Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Thứ trưởng Nội vụ khẳng định không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ 2026 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực Nhà nước được nghỉ 3 ngày, từ ngày 25-27/4. Sau đó sẽ đi làm bình thường trong 2 ngày 28-29/4.

Dịp 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày (2 ngày chính thức, 2 ngày cuối tuần), từ ngày 30/4-3/5.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Với việc 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ trở thành ngày nghỉ lễ, số ngày nghỉ trong năm 2026 chạm mức 26 ngày, tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố kết quả lấy ý kiến đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 và kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Theo đó, khảo sát được triển khai từ ngày 8/4, ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia tính đến 7h ngày 9/4. Khoảng 62% người được hỏi ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù, trong đó 47,04% bày tỏ "rất mong muốn" và 14,82% "mong muốn".

Đa số ý kiến cho rằng việc hoán đổi sẽ giúp kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời có thêm thời gian chăm lo đời sống gia đình.

