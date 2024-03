Thứ trưởng Lương Tam Quang: Bộ Công an đã có báo cáo về lĩnh vực vàng

Tối 20-3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) các bộ, ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến quản lý thị trường vàng, xem đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Ảnh: Quang Thương

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến việc quản lý thị trường vàng, xem đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Chỉ tính từ tháng 6-2023 đến nay Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã có 9 văn bản chỉ đạo, đôn đốc NHNN và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động thị trường vàng...

Tuy nhiên, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Tại cuộc họp, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ đã có báo cáo về lĩnh vực này. Ngay từ đầu năm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới.



Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã triển khai hơn 10 năm. Hiện nay thị trường vàng có nhiều biến động, diễn biến không ổn định, chứng tỏ Nghị định 24 đã bộc lộ những bất cập cần kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Bộ Công an cho rằng khi sửa đổi Nghị định này, cần phải đánh giá tổng thể vai trò dự trữ vàng hiện nay; đồng thời cũng phải đánh giá lại công tác quản lý khuôn sản xuất vàng miếng SJC; nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế can thiệp thị trường; bổ sung quy định về biên độ chênh lệch,…

"Bộ Công an sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ liên quan đến lĩnh vực này, nhất là Công điện số 23 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành" - Thượng tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến, phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị NHNN tiếp thu ý kiến của các bộ ngành tại cuộc họp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có phương án xử lý sớm đối với vấn đề này, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN theo dõi chặt chẽ diễn biến cung - cầu thị trường vàng trong và ngoài nước, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, "bắt đúng bệnh" để có các giải pháp phản ứng kịp thời, hiệu quả để xử lý tình hình trong hiện tại và tương lai.

Trong đó phải đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng lại các quy định của pháp luật hiện nay, nhất là các nội dung liên quan tới Nghị định 24/2012.



Phó Thủ tướng cũng đề nghị NHNN và các bộ ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong Công điện số 23 về quản lý thị trường vàng vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.