Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 2/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

CQĐT xác định, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Bị can Trần Văn Thuấn

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.