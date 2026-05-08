Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức kêu gọi người dân chủ động báo tin qua Tổng đài 111 khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bị bạo hành.

Ngày 8-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM thăm, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trường hợp bé trai (2 tuổi) bị bạo hành đang điều trị tại đây.

Bé trai bị bạo hành hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chăm sóc, điều trị

Tại buổi làm việc, BSCK2 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã báo cáo tiến trình tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ bệnh nhi bị bạo hành theo mô hình "một cửa" dành cho trẻ bị xâm hại, bạo hành.

BSCK2 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, thông tin về tình hình điều trị

Theo BS Hương, bé được chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương nghi do bạo hành với chỉ số chấn thương 9 điểm. Các bác sĩ ghi nhận bé bị chấn thương gan, lách, tụy, thận, dập rách phổi hai bên, gãy cũ xương cánh tay trái và cẳng tay phải cùng nhiều vết thương vùng lưng và đầu. Sau khi được cấp cứu tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhi đã tạm ổn định và đang điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

Hoàn cảnh gia đình của bé đặc biệt khó khăn. Dù là con thứ tư nhưng cả bà nội, bà ngoại và dì ruột đều từ chối nhận nuôi. Mẹ ruột của bé hiện cũng đang mang thai.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kích hoạt mô hình "một cửa" hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại nhằm xử lý toàn diện về y tế, tâm lý và an sinh xã hội. Bệnh viện đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bệnh nhi.

Theo kế hoạch, sau xuất viện, bé sẽ được Trung tâm Công tác xã hội TPHCM tiếp nhận, chăm sóc tối đa 3 tháng để thuận tiện tái khám, trước khi chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục được nuôi dưỡng. Toàn bộ chi phí điều trị, sinh hoạt của bé đều do bệnh viện hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi thăm, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết công tác bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm thông qua nhiều chính sách như Luật Trẻ em 2016, Nghị quyết 121/2020 của Quốc hội và Chỉ thị 28 năm 2023 của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đến thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ trẻ em, được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và được xem là "tội phạm ẩn", khó phát hiện.

"Điều quan trọng không chỉ là xử lý khi vụ việc xảy ra mà phải có giải pháp căn cơ để phòng ngừa từ sớm, từ xa" – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Y tế thời gian tới sẽ nghiên cứu mô hình phân nhóm nguy cơ bạo hành trẻ em để có biện pháp theo dõi, can thiệp phù hợp; đồng thời tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

"Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành là có thể gọi 111. Khi tổng đài được kích hoạt, cả hệ thống sẽ cùng vào cuộc để bảo vệ trẻ" – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Theo Sở Y tế TPHCM, ngành y tế TP đã triển khai mô hình "một cửa" tại 1 số cơ sở y tế trên địa bàn. Các trường hợp trẻ em hoặc sản phụ có hoàn cảnh đặc biệt, bị bỏ rơi hoặc gặp khó khăn trong quá trình điều trị đều được tiếp nhận, chăm sóc y tế kịp thời. Sau giai đoạn điều trị ban đầu, bệnh viện sẽ phối hợp đưa các trường hợp này về trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc trong khoảng 3 tháng trước khi xem xét các phương án hỗ trợ tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế.

Đây là một trong những vấn đề khó khăn mà các bệnh viện đang phải đối diện. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị, nhiều giải pháp tháo gỡ trước mắt đã được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.


bạo hành trẻ em

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

