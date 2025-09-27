Thứ trưởng Bộ VHTTDL: 3 phút biểu diễn của Đức Phúc là một kỳ tích, là minh chứng cho sức trẻ Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ

Ngày 21/9 trở thành dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử âm nhạc Việt Nam khi ca sĩ Đức Phúc xuất sắc mang về chiếc cúp pha lê danh giá tại cuộc thi Intervision 2025. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều thập kỷ, Việt Nam mới lại giành được chiến thắng ở một sân chơi âm nhạc quốc tế uy tín, kể từ khi NSƯT Ái Vân đạt giải cao nhất tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Sopot cách đây 44 năm.

Đức Phúc mang về vinh quang cho Việt Nam với chiếc cúp pha lê Intervision 2025

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Thủ tướng ký Quyết định số 2135/QĐ-TTg về việc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đức Phúc. Phần thưởng cao quý này nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của nam ca sĩ khi giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, được tổ chức tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Tại buổi lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đức Phúc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tạ Quang Đông cho biết ngay trong đêm nhận được tin vui, thủ tục khen thưởng đã được chỉ đạo triển khai nhằm ghi nhận kịp thời thành tích đặc biệt này.

Đức Phúc và Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Tạ Quang Đông (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thứ trưởng chia sẻ: “Ngày nay, khán giả không chỉ nghe giọng hát mà còn thưởng thức toàn bộ màn trình diễn, từ âm nhạc, sân khấu đến thông điệp nghệ thuật. Tiết mục của Đức Phúc đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông, trong bối cảnh chương trình thu hút tới 4,5 tỷ lượt xem toàn cầu. Điều đáng nói là mỗi thí sinh chỉ có 3 phút để biểu diễn - một khoảng thời gian rất ngắn để truyền tải đầy đủ thông điệp và tinh thần dân tộc. Vậy mà Đức Phúc đã làm được điều đó một cách trọn vẹn. Với tôi, đây thực sự là một kỳ tích…"

Thứ trưởng đánh giá màn trình diễn của Đức Phúc là một kỳ tích

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh về format cuộc thi cũng như cách tổ chức ấn tượng của nước chủ nhà Nga, tạo nên 1 sân chơi công bằng, văn minh. Việc Đức Phúc chiến thắng 1 cuộc thi quốc tế có quy mô như vậy là một điều rất tự hào đối với đất nước. Thứ trưởng cũng cho biết cuộc thi năm nay quy tụ 23 thí sinh mạnh, nhiều người từng đoạt các giải thưởng lớn. Dàn giám khảo cũng gồm những chuyên gia hàng đầu, giáo sư, nghệ sĩ uy tín trong lĩnh vực âm nhạc. Mỗi thí sinh đều có một sân khấu riêng được đầu tư công phu. Ban tổ chức cũng hỗ trợ rất chu đáo cho đoàn Việt Nam gồm 10 người, từ ăn ở, đi lại cho tới việc chủ động liên lạc với phía Việt Nam để cập nhật tình hình nhằm tạo sự yên tâm.

Sau buổi chia sẻ và trò chuyện cùng Đức Phúc, cũng như tuyên dương thành tích của nam ca sĩ, Thứ trưởng khẳng định: “Đây cũng là minh chứng cho sức trẻ Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, có khả năng hội nhập quốc tế bằng chính thực lực, tài năng và sự kết nối sâu sắc với truyền thống văn hóa dân tộc. Thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày nay không chỉ mang kỹ năng chuyên môn, mà còn là những người truyền cảm hứng, đại diện cho hình ảnh một Việt Nam hiện đại, tự tin và bản lĩnh trên trường quốc tế”.