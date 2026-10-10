Thứ trưởng Bộ Công an nêu 5 định hướng đưa văn hóa thành động lực phát triển đất nước

Hội thảo khoa học quốc gia về phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới quy tụ hơn 200 đại biểu, tập trung thảo luận các định hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững.

Sáng 10/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu, gồm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn. Sự kiện được tổ chức nhằm làm rõ những định hướng mới về phát triển văn hóa, nhận diện các điểm nghẽn về thể chế, chính sách và kỷ luật thực thi, từ đó đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực văn hóa.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh vai trò của văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước. Tinh thần này cũng được đặt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững.

PGS.TS. Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày tham luận tại Hội thảo (Ảnh: Quochoi.vn)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu 5 định hướng đưa văn hóa thành động lực phát triển đất nước

Tổng kết Hội thảo khoa học cấp quốc gia sáng 10/10, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh 5 định hướng trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ nhất, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Theo ông Lê Quốc Hùng, cần tiếp tục cụ thể hóa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào đời sống thực tiễn. Mục tiêu là khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời biến văn hóa và nguồn vốn con người thành nguồn lực nội sinh.

Thứ hai, làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa, con người, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự. Văn hóa không chỉ góp phần hoàn thiện nhân cách, củng cố sức mạnh quốc gia mà còn gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia. Vì vậy, phát triển văn hóa cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng con người và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo tổng kết và bế mạc Hội thảo (Ảnh: Quochoi.vn)

Thứ ba, khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách và khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng hiện đại, hội nhập; khắc phục tư duy “không quản được thì cấm”, đồng thời tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công - tư trong phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Thứ tư, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát huy nội lực và tiếp thu tinh hoa nhân loại. Trong lĩnh vực chính trị, cần xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công quyền, nâng cao trách nhiệm và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong kinh tế, văn hóa phải thấm sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; đề cao uy tín, trách nhiệm xã hội, thượng tôn pháp luật và cạnh tranh lành mạnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia.

Thứ năm, siết chặt kỷ luật thực thi trong lĩnh vực văn hóa. Theo ông Lê Quốc Hùng, chính sách chỉ có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả. Do đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý gây tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh kết quả hội thảo cần được chuyển hóa thành kiến nghị chính sách và chương trình hành động thiết thực, để các giá trị văn hóa thực sự đi vào đời sống, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo (Ảnh: Quochoi.vn)

Kiên quyết xử lý hành vi buông lỏng quản lý văn hóa

Cũng tại Hội thảo này, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý gây tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, chính sách dù có ý tưởng tốt đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Vì vậy, công tác phát triển văn hóa cần đi kèm cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ việc triển khai các nghị quyết, chiến lược. Kỷ cương quản lý phải được thiết lập nghiêm minh từ Trung ương đến địa phương, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, yêu cầu tăng cường kỷ luật quản lý được đặt song song với việc tháo gỡ những rào cản đang hạn chế sự phát triển văn hóa. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng hiện đại, hội nhập; xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, khơi thông nguồn lực xã hội và thúc đẩy hợp tác công - tư trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

Điều này cho thấy bài toán quản lý văn hóa không chỉ nằm ở việc xử lý sai phạm, mà còn ở khả năng xây dựng một hành lang pháp lý phù hợp, vừa bảo đảm kỷ cương, vừa tạo không gian cho sáng tạo và phát triển. Nếu thiếu cơ chế thực thi hiệu quả, những chủ trương phát huy giá trị văn hóa khó chuyển hóa thành thay đổi thực chất trong đời sống; ngược lại, cách quản lý cứng nhắc cũng có thể trở thành lực cản đối với sức sáng tạo của xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thước đo của sự phát triển văn hóa trước hết phải thể hiện qua sự hài lòng của người dân khi các quyết sách của Đảng, Nhà nước được triển khai hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống xã hội.