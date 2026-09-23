Thứ trưởng Bộ Công an: Hơn 1,7 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân bị rao bán trong năm 2025

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh thông tin này tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh dữ liệu, chiều 23/9.

552.000 cuộc tấn công mạng

Trình bày Tờ trình dự án luật, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm thể chế hoá các chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và phát triển kinh tế số.

Về cơ sở thực tiễn, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, quy mô dữ liệu tại Việt Nam gia tăng nhanh trong khi việc bảo vệ còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Năm 2025 ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.230 cơ quan, doanh nghiệp bị tổn hại; phát hiện khoảng 300 vụ rao bán dữ liệu cá nhân trái phép với hơn 1,7 triệu bản ghi, trong đó có vụ chiếm đoạt, rao bán hơn 160 triệu bản ghi thông tin khách hàng của một tổ chức tín dụng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: QH)

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, dự thảo luật đề cập 6 chính sách, gồm: Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia; Bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro, xuyên suốt vòng đời dữ liệu; Bảo đảm an ninh trong lưu trữ và chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới.

Cùng với đó là các chính sách: Bảo đảm an ninh dữ liệu trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới; Bảo đảm an ninh dữ liệu trong phát triển kinh tế dữ liệu, đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ; Đa dạng hóa nguồn lực tài chính, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu.

Thẩm tra dự án luật, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại ghi nhận dự thảo luật đã đặt ra yêu cầu bảo mật dài hạn trước điện toán lượng tử và bảo đảm an ninh dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo AI.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị điều chỉnh lộ trình chuyển đổi mật mã kháng lượng tử theo hướng quy định khung chính sách định hướng, ưu tiên kiểm kê, chuyển đổi trước đối với mật mã bất đối xứng; mở rộng phạm vi áp dụng lộ trình cho các chủ quản dữ liệu ngoài khu vực nhà nước.

Phát triển mật mã an ninh

Nhấn mạnh muốn quản lý đất nước thì phải có dữ liệu, và muốn quản lý dữ liệu thì phải quản lý bằng an ninh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, việc trung tâm quản trị an ninh dữ liệu quốc gia trực thuộc Bộ Công an là rất đúng, có chức năng giám sát thời gian thực hợp lý. Tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải có cơ chế kiểm soát quyền lực và bảo vệ dữ liệu, thương mại, bí mật kinh doanh khi giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: QH)

Về lộ trình mật mã kháng lượng tử đến năm 2035, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc giải thích từ ngữ cần dễ hiểu. Đây là điểm có tầm nhìn dài hạn rất tốt, nhưng cần có danh mục hệ thống bắt buộc chuyển đổi rõ ràng theo từng giai đoạn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) Nguyễn Thanh Hải cho rằng, đề xuất xây dựng, nghiên cứu và phát triển mật mã an ninh hoàn toàn có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Bà Hải đánh giá cao sự chủ động và kết quả nghiên cứu của Bộ Công an trong thời gian qua. Đây là công nghệ lõi, tự chủ được trong nước, không phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và tiêu chuẩn nước ngoài.

"Việc Bộ Công an thí điểm xây dựng mật mã an ninh, bảo vệ toàn bộ dữ liệu của mình không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật, mà là bước đi tiên phong, mang tính đột phá, thể hiện tư duy an ninh chủ động, khẳng định bản lĩnh tự chủ công nghệ", bà Hải nhấn mạnh.