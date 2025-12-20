Thu Trang tái hiện đám giỗ miền Tây trong showcase "Ai Thương Ai Mến"

Đạo diễn - nhà sản xuất Thu Trang đã tạo nên bất ngờ lớn cho giới truyền thông khi tái hiện trọn vẹn không gian đám giỗ miền Tây ngay giữa sự kiện giới thiệu phim.



Không gian đám giỗ được dàn dựng công phu với bàn ghế gỗ, mâm cỗ truyền thống, không khí sum họp rôm rả đặc trưng của miền quê Nam Bộ. T oàn bộ dàn diễn viên Ai Thương Ai Mến xuất hiện trong trang phục áo bà ba hòa mình vào khung cảnh sinh hoạt quen thuộc của người miền Tây.

Thu Trang tái hiện đám giỗ miền Tây tại sự kiện showcase phim "Ai Thương Ai Mến".

Lần đầu tiên trong lịch sử phim Việt, không khí buổi showcase một dự án điện ảnh trở nên gần gũi như một bữa tiệc gia đình. Thu Trang đi mời rượu từng bàn. Khả Như, Ngọc Thuận, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Trương Minh Thảo… tất tả bưng bê đồ ăn với nụ cười rạng rỡ, hệt như những đứa con, đứa cháu chộn rộn khi nhà có đám tiệc.

Chia sẻ tại showcase, Thu Trang cho biết đám giỗ miền Tây là nét văn hóa truyền thống cực kỳ quan trọng với người Việt bao đời nay, thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ của thế hệ sau với tổ tiên, ông bà đồng thời là dịp để bà con, họ hàng sum họp, gắn kết tình thân, chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng nhau.

Với Ai Thương Ai Mến Thu Trang tiếp tục đảm nhận đồng thời ba vai trò quan trọng: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên . N ữ nghệ sĩ thừa nhận đoàn phim đã gặp không ít khó khăn khi tái dựng bối cảnh miền Tây xưa, với sông nước mênh mông, làng quê bình dị và những nét văn hoá đặc trưng.

Không khí buổi showcase có một không hai trong lịch sử ra mắt phim Việt.

Bên cạnh đó, Thu Trang cũng tiết lộ: "Ai Thương Ai Mến là dự án đầu tư lớn nhất của tôi và ê-kíp từ trước đến nay". Để tái hiện bối cảnh miền Tây hoài niệm trên màn ảnh, Thu Trang cùng ê-kíp đã dành nhiều tháng cho giai đoạn tiền kỳ, khảo sát bối cảnh và lựa chọn những địa điểm phù hợp nhất với tinh thần câu chuyện.

Tất cả bối cảnh trong Ai Thương Ai Mến đều được dựng hoàn toàn 100%, từ những ngôi nhà tranh lợp mái rơm, cây cầu tre mộc mạc đến những con phố chợ đông đúc để làm sống lại miền Tây Nam Bộ những thập niên trước, cho thấy mức độ "chơi lớn" của Thu Trang.

Bên cạnh đó, ekip còn đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu đời sống, phong tục, sự kiện và trang phục của những thập niên trước. Điều này giúp các nhân vật trở nên thuyết phục khi phản ánh đúng tinh thần và bối cảnh câu chuyện.

Đoan phim giao lưu với báo giới.

Ai Thương Ai Mến có suất chiếu đặc biệt từ 31/12/2025 và khởi chiếu vào 01/01/2026 trên toàn quốc.