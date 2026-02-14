Thu Trang đăng tâm thư giữa đêm khiến ai cũng xót, Trấn Thành để lại lời nhắn làm rõ mối quan hệ của cả hai

Vào những ngày cuối năm tất bật, khi phim Ai Thương Ai Mến chính thức rời rạp, Thu Trang bất ngờ đăng tải một bức tâm thư dài giữa đêm, trải lòng về hành trình vừa khép lại. Cô cho biết những ngày cuối năm vẫn đang miệt mài ghi hình ở Vũng Tàu, có thời gian nhìn lại hành trình đã qua một cách bình tâm nhất. Nữ nghệ sĩ thừa nhận niềm vui vì bản thân và ê-kíp đã dốc hết tâm sức cho “đứa con tinh thần”, nhưng cũng không tránh khỏi sự chạnh lòng khi bộ phim chưa đạt được kỳ vọng về doanh thu. Là người đứng mũi chịu sào, Thu Trang nói rõ mình xin nhận trách nhiệm về kết quả, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay thị trường, mà nhìn thẳng vào những thiếu sót trong năng lực cá nhân.

Cô chia sẻ đã đọc và suy ngẫm tất cả những góp ý, dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, xem đó là cơ hội để trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Với Thu Trang, điều đáng quý nhất sau hành trình này không nằm ở con số phòng vé mà là sự quan tâm, động viên và cả những lời góp ý từ khán giả. Nữ diễn viên khẳng định sẽ tiếp tục làm nghề bằng sự nghiêm túc, tử tế và trách nhiệm, coi đây là bài học để chuẩn bị cho những dự án chỉn chu hơn trong tương lai.

Nguyên văn tâm thư của Thu Trang:

Thương gửi quý khán giả,

Trong những ngày cuối năm tất bật, Trang vẫn đang miệt mài ghi hình ở Vũng Tàu. Đứng trước biển, Trang có dịp nhìn lại tất cả - một cách bình tâm và chân thật nhất với chính mình.

Khi Ai Thương Ai Mến chính thức rời rạp, Trang biết một hành trình đã khép lại. Trang vui vì mình và ê-kíp đã đi đến tận cùng của sự cố gắng, đã dốc hết tâm sức cho đứa con tinh thần này. Nhưng nói không buồn thì không đúng. Trang chạnh lòng khi bộ phim chưa chạm được đến kỳ vọng về doanh thu như mong đợi.

Là người đứng mũi chịu sào cho dự án, Trang nghĩ mình cần nhìn thẳng vào sự thật. Kết quả như thế nào, Trang xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn. Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Và Trang hiểu, khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, thì mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó.

Thú thật, có những khoảnh khắc Trang buồn. Nhưng buồn không phải để than trách, mà để tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Những lời góp ý - dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn - Trang đều đọc và suy ngẫm. Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông, nhưng Trang tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề.

Trang vẫn là Trang - một người làm nghề với tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn khán giả. Và chính những trải nghiệm như thế này nhắc Trang phải học nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn, để lần sau khi trở lại, có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm trọn vẹn hơn.

Điều Trang trân quý nhất sau hành trình này không phải là con số, mà là sự quan tâm của khán giả. Những ai đã đi xem phim, những ai đã động viên, và cả những ai thẳng thắn góp ý - tất cả đều cho Trang thêm động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện hơn, không phụ sự tin yêu đó.

Cảm ơn khán giả vì đã thương, đã kỳ vọng, và cả khi thất vọng nhưng vẫn ở lại để góp ý. Trang xin ghi nhận tất cả như một bài học quý giá.

Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng Trang tin chỉ cần mình làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm, khán giả sẽ luôn nhìn thấy điều đó.

Thương và biết ơn rất nhiều.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả để lại những phản hồi đa chiều nhưng nhìn chung vẫn dành cho Thu Trang sự cảm thông và động viên. Có người bày tỏ vẫn yêu thích bộ phim vì sự chân thật, đời thường và cả những điều “chưa trọn vẹn” mà tác phẩm mang lại. Một số khán giả lâu năm nhắc lại ấn tượng về nữ nghệ sĩ là người yêu nghề, tận tâm suốt nhiều năm qua, tin rằng mỗi dự án, dù thành công hay chưa, đều là một trải nghiệm đáng giá để trưởng thành.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến thẳng thắn phân tích lý do phim chưa tạo được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng. Nhiều người cho rằng dịp đầu năm, số đông khán giả thường tìm đến những bộ phim vui tươi, nhẹ nhàng, có cái kết tích cực thay vì màu sắc bi kịch, nặng cảm xúc. Một số bình luận nhận xét kịch bản còn an toàn, dễ đoán nên khó tạo đột phá; cũng có ý kiến góp ý về hình ảnh, cho rằng Thu Trang có duyên với dòng phim hài, bi quen thuộc hơn là dạng vai dịu dàng, nội tâm. Tuy vậy, điều đáng chú ý là nhiều khán giả ghi nhận sự thẳng thắn của cô khi dám nhận trách nhiệm, đồng thời tin rằng các dự án tiếp theo sẽ là màn “F5” mạnh mẽ hơn.

Giữa hàng trăm bình luận động viên, chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nam nghệ sĩ gửi lời cổ vũ đầy cảm xúc, gọi Thu Trang là “một người dũng cảm”, bày tỏ sự tôn trọng và nhắn nhủ: “Làm lại tác phẩm mới thôi. Ủng hộ tinh thần bạn tôi”, kèm lời ủng hộ tinh thần và những cái “ôm” từ xa thân tình.

Trước sự động viên ấy, Thu Trang cũng trực tiếp phản hồi, cảm ơn Trấn Thành vì đã luôn âm thầm ủng hộ mình phía sau. Cô hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự tin yêu của bạn bè và khán giả, đồng thời gửi lời chúc ngược lại mong bộ phim của “ông bạn” sẽ “đại thắng, đại thắng”. Màn tương tác qua lại của cả hai khiến nhiều người không khỏi ấm lòng.

Tiến Luật - ông xã Thu Trang cũng gây chú ý khi tiết lộ Trấn Thành là người đầu tiên liên hệ Thu Trang để động viên cô sau thất bại của Ai Thương Ai Mến. Nhờ màn tương tác giữa 3 nghệ sĩ, người hâm mộ càng khâm phục trước tình bạn đáng ngưỡng mộ giữa Trấn Thành và Thu Trang, đồng thời trầm trồ trước thái độ và hành động tốt đẹp của Trấn Thành.