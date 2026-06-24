Thu Thủy: Nữ MC song ngữ IELTS 8.5 bền bỉ ghi dấu trên sân khấu thời trang

Trở lại trên sân khấu Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2026, MC Thu Thủy tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình, đánh dấu mùa thứ 6 cô đồng hành cùng một trong những sân khấu thời trang uy tín tại Việt Nam.

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam mùa Xuân Hè 2026 đã khép lại nhưng dư âm về sân khấu thời trang uy tín, chất lượng và giàu cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Bên cạnh những bộ sưu tập ấn tượng, những màn trình diễn mãn nhãn và sự xuất hiện của nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu nổi bật, chương trình còn được đánh giá cao bởi cách tổ chức bài bản và tinh thần quốc tế được duy trì xuyên suốt.

Trong tổng thể đó, sự trở lại của MC Thu Thủy nhận được nhiều sự chú ý. Với phong thái thanh lịch, hình ảnh chỉn chu cùng khả năng dẫn song ngữ tự nhiên, nữ MC tiếp tục cho thấy sự phù hợp với một sân khấu mang tính quốc tế, đòi hỏi cao về nhịp độ, ngôn ngữ và khả năng kết nối.

MC Thu Thủy lần thứ 6 dẫn dắt Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam

Sở hữu IELTS 8.5, Thu Thủy không chỉ xem ngoại ngữ là lợi thế giao tiếp, mà còn là một phần quan trọng trong năng lực nghề nghiệp. Với cô, khả năng tiếng Anh của người dẫn chương trình không dừng lại ở phát âm hay dịch thuật, mà còn nằm ở việc hiểu đúng tinh thần nội dung, lựa chọn sắc thái diễn đạt phù hợp và giữ được sự tự nhiên khi chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh trên sân khấu.

Đối với một chương trình thời trang mang tính quốc tế, vai trò của người dẫn không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các phần nội dung. MC cần hiểu tinh thần của từng mùa, nắm bắt thông tin về nhà thiết kế, bộ sưu tập, khách mời, đồng thời giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, ở những sự kiện có yếu tố song ngữ, người dẫn còn cần khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Việt và tiếng Anh, bảo đảm thông tin được truyền tải rõ ràng, trang trọng nhưng vẫn gần gũi với khán giả.

Không chỉ truyền tải tốt tinh thần của chương trình, Thu Thủy còn được khen ngợi khi xuất hiện với những bộ cánh sang trọng, thu hút đúng chuẩn “MC thời trang”.

Việc liên tục đồng hành cùng Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam trong suốt 6 mùa cho thấy MC Thu Thủy đã xây dựng được sự tin cậy nhất định về chuyên môn.Mỗi mùa thời trang đều có những thay đổi riêng về chủ đề, không khí và cấu trúc nội dung, kéo theo yêu cầu khác biệt về cách dẫn dắt. Chính sự linh hoạt trong phong cách, khả năng thích nghi với nhịp độ chương trình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp cô giữ được dấu ấn riêng qua nhiều mùa tổ chức.

Khả năng "biến hóa" của Thu Thủy không chỉ thể hiện trên sân khấu thời trang. Trong nhiều năm hoạt động, cô ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các diễn đàn kinh tế, sự kiện doanh nghiệp, chương trình văn hóa - nghệ thuật đến các hoạt động về du lịch, phong cách sống và giải trí. Việc đảm nhận đa dạng loại hình chương trình giúp nữ MC tích lũy vốn kiến thức rộng và khả năng tiếp cận nhiều chủ đề chuyên sâu.