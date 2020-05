Thu Quỳnh: “Tôi từng rất stress, đứng hàng giờ để nhìn 4 bức tường”

Thu Quỳnh hiện là diễn viên Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam , cô là một trong những nữ diễn viên nổi bật, được đánh giá cao ở miền Bắc. Hiện tại cô đang cùng đoàn phim Về nhà đi con tham gia phim Những ngày không quên - một bộ phim tuyên truyền về việc phòng chống dịch Covid- 19.

Chia sẻ về phim, cô cho PV hay: "Đoàn phim như một gia đình, từ bố Trung Anh, Bảo Thanh, Tuấn Tú, Bảo Hân, Phương Oanh... và các diễn viên khác đều tạo cho nhau một không khí vui vẻ. Bộ phim với thông điệp nhẹ nhàng, không đao to búa lớn với mong muốn mang đến sự tuyên truyền cho người dân trong việc nâng cao chống dịch".

Thu Quỳnh và Bảo Thanh trong phim Những ngày không quên.

Thu Quỳnh cho hay, ở tuổi 26, sau khi ngừng đóng phim suốt 3 năm để tập trung vào gia đình, cô đã vướng vào ồn ào hôn nhân.

Thu Quỳnh cho biết, sự cố về tình cảm đã làm cho cô có cái nhìn khác về cuộc sống: "Tôi biết chuyện xảy ra với mình qua một người bạn, lúc đó, tôi đang chăm con ở nhà thì bạn gửi cho mấy bức ảnh mà mọi người đang xôn xao trên mạng xã hội . Tôi buồn và cảm thấy suy sụp. Tôi gần như bị trầm cảm và bị stress, suốt ngày tôi nhốt mình trong phòng, đứng hàng giờ để nhìn 4 bức tường.

Tôi vô cùng mệt mỏi, cứ khi nào con khóc và đòi ăn thì tôi mới bừng tỉnh và dỗ con, sau đó lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man ấy. Nhưng sau đó, tôi đã nghĩ lại, mình phải sống vì mình, vì con mình chứ không nên phụ thuộc vào tình cảm của ai đó".

My sói là một trong những vai diễn rất thành công của Thu Quỳnh.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Thu Quỳnh cho hay: "Cho đến bây giờ, đến khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi cũng không biết tại sao mình lại vượt qua được. Trong 3 năm ở nhà với con, tôi thấy mình bị thụt lùi và kém cỏi lắm. Tôi đã chủ động liên lạc với những người có nhiệm vụ gọi diễn viên đi casting tại VFC và các hãng phim khác để xin việc.

Tôi muốn được làm nghề và được phục vụ khán giả. Bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của tôi với phim ảnh là Sống chung với mẹ chồng. Vai diễn của tôi trong bộ phim đó không quá dài. Bộ phim có 32 tập nhưng tôi chỉ xuất hiện trong 3, 4 tập thôi. May mắn là vai diễn của tôi để lại chút dấu ấn trong lòng công chúng".

Cô lột xác với những vai diễn của mình.

"Sau Sống chung với mẹ chồng, tôi được mời vào phim Quỳnh Búp bê - với vai My sói, thực sự ban đầu tôi cũng áp lực không biết mình có thể làm tốt được không. Trong cuộc sống có nhiều lúc tôi rất cáu giận nhưng phải kìm nén xuống.

Với My sói trong Quỳnh búp bê, những ấm ức, những cái khó chịu, uẩn ức mà tôi luôn phải kìm nén được bung ra. My sói giúp tôi bung xòe mọi thứ, không phải giấu giếm gì. Và khi được giải tỏa trong vai diễn, con người tôi trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu hơn rất nhiều. Vai My sói khiến tôi nhận ra rằng, may mà tôi biết nhẫn nhịn, biết kìm chế chứ nếu như cô này mọi thứ tan tành hết cả rồi" - Thu Quỳnh tâm sự.

Sau đó, cô được vào vai trong phim Về nhà đi con, ở phim này, Thu Quỳnh lại thể hiện khả năng diễn xuất đầy màu sắc của mình với vai diễn Thu Huệ - một người phụ nữ hiền lành, cam chịu. "Bản thân tôi cũng ngạc nhiên về mình, không nghĩ là trong một thời gian ngắn, một My sói ngổ ngáo lại có một Thu Huệ nhu mì như vậy.

Tôi nín thở để nghe phản hồi của khán giả, nhưng khi phim đang chiếu, nhiều người la ó, đòi trả My Sói cho họ, họ không muốn tôi hiền quá, bị bắt nạt nhiều quá, trước những phản hồi này thì tôi thấy vai diễn của mình đã thành công. Và tôi vui" - Cô bộc bạch.

Với những nỗ lực của mình, Thu Quỳnh đã gặt hái được một số thành công. Năm 2018, với vai diễn Thùy Liên trong vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Thu Quỳnh đã đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Toàn quốc.

Tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III, Thu Quỳnh đã đoạt Huy chương Bạc với vai Giang trong vở kịch Họa tình. Tới năm 2019, tại Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần thứ IV tại Hà nội , Thu Quỳnh đã giành được Huy chương Vàng với vai Sonya trong vở Cậu Vanya.

Tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 cho vai diễn Thu Huệ trong phim Về nhà đi con, Thu Quỳnh đã được nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đây cũng là một thành quả xứng đáng để Thu Quỳnh khép lại một thập kỷ - 10 năm với biết bao thăng trầm trong cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp diễn xuất.

Sau những vất vả trong cuộc sống thì cô đang hạnh phúc với tình yêu của mình, nhưng cô từ chối về một nửa của mình: "Hạnh phúc thì nên giữ riêng cho mình, chỉ biết rằng, hiện tại tôi đang có những thứ mình mơ ước: Đã mua được nhà, được xe, con trai ngoan ngoãn và có một người để yêu thương.

Mọi thứ đều là cái duyên và tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng những vai diễn trên sân khấu, truyền hình".