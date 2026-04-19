Thu phương tiện, bắt tài xế xe ôm công nghệ Trần Văn Hoà

Trang Anh |

Công an đã mời Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng liên quan là Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa), nghề nghiệp tài xế xe ôm công nghệ.

Thông tin báo Dân trí cho hay, Hòa khai là tài xế xe ôm công nghệ. Khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, Hòa lái xe máy điện đến giao lộ Lô Tư - Mã Lò.

Tại đây, xe của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B. (SN 2006) cầm lái, chở theo N.N.K. (SN 2008), chạy từ hướng Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Đối tượng Trần Văn Hoà - Ảnh: CAND

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của M.X.B. Tiếp đó, nam tài xế quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy. Sau khi được người dân can ngăn, Hòa rời khỏi hiện trường.

Đến 14h10 ngày 18/4, lực lượng công an đã mời Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan. Tối cùng ngày, công an phường Bình Hưng Hòa đã kêu gọi nạn nhân trong vụ việc đến trụ sở phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Bắt con dâu SN 2003 phá tủ trộm hàng trăm triệu tiền, vàng của nhà chồng

N. khai nhận vào ngày 01/4, lợi dụng lúc bố mẹ chồng và em chồng vắng nhà, N. đã về nhà lấy giấy tờ cá nhân và thực hiện hành vi trộm cắp.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

