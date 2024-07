Báo Điện tử VOV vừa phản ánh "Thủ phủ" giấy Phong Khê, Bắc Ninh bức tử môi trường . Mặc dù những xưởng sản xuất giấy tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh đang làm thay da đổi thịt bộ mặt đô thị phường và góp phần vào công cuộc thoát nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, không thể chỉ vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc chấp hành pháp luật về môi trường.

Toàn cảnh phường Phong Khê, TP Bắc Ninh lúc nào cũng trong trạng thái mờ mờ, ảo ảo

Ngày 4/7, UBND TP Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn phương Phong Khê, TP Bắc Ninh.

Đại diện lãnh đạo khu phố Châm Khê cho biết, vừa qua UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định phạt vi phạm hành chính đối với 4 hộ kinh doanh trên địa bàn phường Phong Khê, TP Bắc Ninh về hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định với tổng số tiền phạt là 640 triệu đồng (160 triệu đồng/hộ) và đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường trong thời gian 4,5 tháng.

“Việc dừng hoạt động sản xuất gây hệ luỵ rất lớn đối với công tác an sinh, xã hội do hàng chục đến hàng trăm người lao động mất công ăn việc làm. Vì đặc thù làng nghề giấy Phong Khê chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường, mặc dù trong thời gian vừa qua các cấp các ngành đã kiên quyết xử lý vi phạm nhưng chưa thể xử lý triệt để do còn gặp nhiều tồn tại hạn chế”- đại diện lãnh đạo khu phố Châm Khê thông tin.

Ông Nguyễn Hà – Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê, TP Bắc Ninh

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hà – Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê, TP Bắc Ninh cho biết, thực hiện kết luận của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường xử lý vi phạm tại làng nghề giấy Phong Khê thì từ đó đến nay đã có nhiều chuyển biến so với trước đặc biệt liên quan đến lĩnh vực môi trường.

“Trước đây trên toàn địa bàn phường có trên 300 ống khói thì đến nay nhiều cơ sở sản xuất đã tập trung vào mua hơi thương phẩm để sản xuất giấy nên đã giảm nhiều được lượng khí thải ra môi trường, giảm được lấn chiếm vỉa hè lòng đường gây mất an toàn giao thông tại khu vực”- ông Hà nói.

Bên cạnh đó, UBND phường Phong Khê cũng tích cực tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp sớm có lộ trình dừng sản xuất và di chuyển tới những nơi được UBND TP Bắc Ninh giới thiệu tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Bắc Giang (KCN Hiệp Hòa) để ổn định sản xuất kinh doanh.

“Chứ không mỗi lần UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt đình chỉ hoạt động sản xuất là người dân, doanh nghiệp lại kéo đến nhà chúng tôi để biểu tình gây rất phản cảm và phiền hà trong công tác xử lý của chính quyền địa phương”- ông Hà thông tin thêm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng Công an TP Bắc Ninh

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng Công an TP Bắc Ninh cho biết, để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê, thời gian vừa qua lực lượng công an thành phố đã tăng cường phối hợp với đoàn liên ngành của thành phố xử lý rất chi triệt để vi phạm. Đến nay, đã đình chỉ 69 cơ sở sản xuất vi phạm PCCC.

“Trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm vẫn còn có một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của tỉnh điện xuống gây nhiều khó khăn trong công tác xử lý. Tôi đề nghị từ sau khi đoàn đi kiểm tra đề nghị tắt hết điện thoại để đảm bảo công tác xử lý triệt để vi phạm tại làng nghề giấy Phong Khê. Đặc biệt, tới đây tôi đề nghị khi kiểm tra đối với lĩnh vực nào thì Sở, ban ngành và phong ban chuyên môn tiến hành lập biên bản vi phạm tới đó, nếu đủ căn cứ thì tiến hành đề xuất cắt điện cho dừng sản xuất”- Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, nếu cứ lập biên bản xử lý thông thường thì các cơ sở sản xuất vẫn tiếp hành hoạt động sản xuất “chui” gây rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý vi phạm. Vì vậy thà đau một lần mà giải quyết được, còn không cứ làm dai dẳng thì khó mà giải quyết được triệt để vi phạm.

Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối với việc xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê chính quyền địa phương phải vào cuộc triệt để phân tích rõ cho người dân, doanh nghiệp hiểu. Chứ không thể vì 228 doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hơn 12 nghìn nhân khẩu đang sinh sống tại phường được.

“Để giải quyết được vấn đề đó chính quyền địa phương phải thay đổi phương thức hoạt động để giải quyết mạnh mẽ vấn đề tồn tại hàng chục năm qua. Chứ không thể chỉ vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông tại khu vực”- Đại tá Phạm Văn Lương khẳng định rõ.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh nhấn mạnh, với quyết tâm phải làm bằng được với 7 quan điểm, thứ nhất không làm theo phương thức “bắt cóc, bỏ đĩa”; không bàn việc không làm chỉ bàn việc hiệu quả; tiếp dân phải đình kỳ hàng tháng coi đó là phương thức tuyên truyền phổ biến.

“Làng nghề ở lại ô nhiễm phải được dịch chuyển và phải có phương thức chuyển đổi. Đặc biệt, không còn thời gian cho việc xây dựng lô trình xử lý, chúng ta phải hành động bắt tay vào làm luôn. Trong thời gian tới UBND TP Bắc Ninh sẽ thành lập 7 tổ công tác đặc biệt xuống thanh kiểm tra toàn diện đối với làng nghề giấy Phong Khê với quyết tâm không đánh đổi kinh tế lấy môi trường”- Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh nhấn mạnh.