Thủ phạm không ngờ trong vụ án người phụ nữ đơn thân bị sát hại

Vụ án kinh hoàng

Khoảng 9h sáng 20/2, một bé gái đi sang nhà hàng xóm là bà Mấu Thị Xanh (54 tuổi) ở xóm Bà Hai, thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh để chơi như thường lệ. Bà Xanh sống đơn thân nên vẫn thường tìm niềm vui với nhiều đứa trẻ trong xóm. Khi vào nhà, cháu bé nhìn thấy bà Xanh nằm trên tấm nệm trải bên góc nền nhà. Cất tiếng gọi nhiều lần nhưng không thấy động tĩnh nên cháu bé bước tới đánh thức thì phát hiện bà Xanh đã chết.

Nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Cam Phước Đông trực tiếp đến nơi tìm hiểu và phát hiện một số dấu hiệu bất thường, nghi vấn đây là một vụ trọng án giết người, cướp tài sản. Trên thi thể nạn nhân có vết bầm ở cổ hằn dấu ngón tay người, một số vật dụng trong tủ vứt bỏ bừa bãi bên ngoài. Một tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cùng Công an TP Cam Ranh tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, qua đó phát hiện ngoài việc bị sát hại, nạn nhân còn bị hung thủ hiếp dâm.

Vụ án xảy ra ở vùng sinh sống của đồng bào dân tộc Raglai với tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng Đại tá, Trưởng phòng CSHS Trần Hữu Tượng trực tiếp đến hiện trường tổ chức cuộc họp tại chỗ để đánh giá, phân tích chứng cứ khám nghiệm hiện trường và tử thi cùng các thông tin thu thập được để nhận định đối tượng gây án.

Sau cuộc họp này, 4 mũi trinh sát hình sự, điều tra viên của Phòng CSHS và Công an TP Cam Ranh được lệnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát, sàng lọc các mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng vào thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra vụ án.

Công an phát hiện trong nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu suốt đêm 19/2 tại xóm Bà Hai có Mấu Điện (27 tuổi, ngụ thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông). Sau cuộc nhậu, đối tượng này bất ngờ rời khỏi địa phương nhưng khi dò hỏi cha mẹ của Điện là ông Cao Ngất và bà Mấu Thị Sao thì họ không biết con mình đi đâu.

Một mũi trinh sát đến xã Cam Thịnh Đông dò tìm nơi Điện đã từng làm thuê trông coi đìa tôm ở đó thì chủ cơ sở nuôi tôm cho biết Điện đã nghỉ việc về nhà từ ngày 16/2. Ba ngày sau Điện rủ rê bạn bè ở xóm Bà Hai tụ tập ăn nhậu trong đêm 19/2 rồi đi biệt dạng. Đối tượng được đưa vào diện nghi vấn liên quan vụ án.

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh ban hành thông báo truy tìm đối tượng Điện gửi đến các xã, phường trong tỉnh Khánh Hòa. Trưa 21/2, trinh sát nhận được nguồn tin từ xã Cam Phước Đông cho biết nhìn thấy Điện điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ BKS 79H-108.51 chạy ngược đường TL9 hướng lên huyện miền núi Khánh Sơn.

Đối tượng Điện uống thuốc diệt cỏ sau khi gây án và đã được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Uống thuốc diệt cỏ sau khi gây án

Khi đang truy vết nghi can, các trinh sát nắm được nguồn tin một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần tây xám sẫm, đi dép nhựa màu trắng, có vóc dáng bề ngoài giống như đối tượng Điện đã dừng xe máy bên đường TL9 để vào một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật mua hai chai thuốc diệt cỏ.

Khẩn trương truy vết, thu thập thông tin từ nhiều người dân, các trinh sát phát hiện Điện đã rời TL9 chuyển hướng theo đường lộ khác đi về khu vực Suối Đá, thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm.

Theo chỉ đạo, tất cả các đường ngang, ngõ tắt ở khu vực Suối Đá đều được khoanh vùng đưa vào tầm kiểm soát. Tuy nhiên, địa hình nơi này là vùng đồi núi, rừng cây rộng lớn, nên các trinh sát cẩn trọng rà soát, đến cuối buổi chiều ngày 22/2 mới phát hiện, bắt giữ Điện khi đối tượng này đang điều khiển xe máy rời đồi núi ra đường lộ để tiếp tục hành trình tẩu thoát.

Phát hiện Điện đã uống thuốc diệt cỏ mua từ cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, các trinh sát khẩn trương đưa đối tượng đến BV Đa khoa Cam Ranh để cấp cứu.

Khi sức khỏe ổn định, nghi can khai nhận, sau khi tụ tập ăn nhậu với bạn bè đến quá nửa đêm 19/2 thì tàn cuộc, đối tượng này chợt nhớ buổi chiều hôm đó dì ruột anh ta là bà Mấu Thị Xanh sang nhà con gái ở cùng làng để cho tiền bán xoài và rau xanh nhưng người con không nhận, nên đã đi xe máy đến nhà bà Xanh hỏi xin tiền trong trạng thái chếnh choáng say.

Nghe bà Xanh nói không có tiền, Điện xô người phụ nữ này ngã xuống tấm nệm đặt dưới nền nhà, rồi dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động, giở trò đồi bại rồi mở tủ hất tung vật dụng ra ngoài nhưng không tìm thấy tài sản tiền, vàng như mưu tính, mà chỉ cướp đoạt được 500 ngàn đồng trong túi quần bà Xanh trước khi tẩu thoát.

Theo đánh giá của một số người, đối tượng Điện chưa có tiền án, tiền sự nhưng mỗi khi có men bia rượu thì đối tượng có nhiều động thái hung hăng, ngang ngược.

Ngay sau khi bắt được nghi phạm, cùng với việc ra quyết định tạm giữ hình sự với Điện, các điều tra viên đã tập trung thu thập chứng cứ, tiếp tục ghi lời khai đối tượng để lập thủ tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.