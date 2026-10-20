Thu nhập nữ trợ lý xinh đẹp 24/7 của thiếu gia Minh Đạt

Vị “trợ lý” đặc biệt này được biết đến là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, cả học vấn lẫn chuyện kinh doanh đều đỉnh.

Cô trợ lý này chính là Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989). Trong một sự kiện mới đây, khi Phó Chủ tịch DUYTAN Group Trần Duy Minh Đạt dự sự kiện với vai trò khách mời, Midu đã xuất hiện cùng chồng và nửa đùa nửa thật rằng “đi theo làm trợ lý cho chồng”. Từ sau đó, cô thường tự nhận mình là “trợ lý” khi đăng ảnh cùng chồng.

Trước khi kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, Midu đã có cuộc sống sung túc nhờ hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Nữ diễn viên sở hữu biệt thự riêng, tận hưởng cuộc sống hôn nhân trong căn hộ sang trọng và vẫn duy trì nhiều công việc.

Gia tài bất động sản đáng ngưỡng mộ

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Mẹ chồng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu và Khi ta hai lăm.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Midu còn theo đuổi công việc kinh doanh từ khá sớm. Năm 2016, nữ diễn viên từng thành lập thương hiệu thời trang riêng. Trước đó, từng có thông tin cô đầu tư khoảng 15 tỷ đồng vào một khu mua sắm, giải trí kết hợp ẩm thực và thời trang tại TP.HCM.

Một trong những lĩnh vực góp phần tạo nên tiềm lực tài chính của Midu là bất động sản. Nữ diễn viên từng tham gia mua bán nhà đất, trong đó có việc mua bất động sản rồi sửa chữa, cải tạo để bán lại hoặc cho thuê.

Dù không công bố cụ thể số lượng tài sản hay lợi nhuận từ các thương vụ, hoạt động đầu tư bất động sản của Midu nhiều lần thu hút sự chú ý.

Trước khi lên xe hoa, nữ diễn viên sống trong một căn biệt thự tại khu vực quận 2 cũ, TP.HCM. Tháng 4/2024, khi căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện, cô từng hào hứng chia sẻ về việc vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ, vừa sắp xây xong ngôi nhà mơ ước bên sông.

Không gian sống này được thiết kế thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Sau khi kết hôn, Midu thỉnh thoảng vẫn trở về căn biệt thự riêng để trang trí và sắp xếp đồ đạc.

Sau đám cưới, vợ chồng nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống tân hôn trong một căn hộ hiện đại với tầm nhìn hướng ra thành phố và khu vực sông. Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn hộ gây ấn tượng bởi hệ thống cửa kính lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác rộng rãi.

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách tối giản, lấy màu ghi làm chủ đạo. Các món nội thất được lựa chọn theo hướng tinh tế, không quá cầu kỳ. Căn hộ còn có hệ thống rèm cửa tự động và góc làm việc riêng.

Midu thường xuyên thay đổi cách trang trí phòng khách theo từng mùa lễ hội. Khi ở nhà, cô dành thời gian cắm hoa, pha cà phê, nghỉ ngơi hoặc làm việc.

Dù sở hữu điều kiện sống sung túc, nữ diễn viên vẫn ưu tiên sự riêng tư và những sinh hoạt thường ngày bên chồng.

Sở hữu xe sang, nhiều phụ kiện xa xỉ

Không chỉ đầu tư bất động sản, Midu còn có sở thích mua sắm những món đồ thời trang giá trị. Nữ diễn viên từng sở hữu xe hơi, trang sức, phụ kiện hàng hiệu và bộ sưu tập túi xách đắt tiền. Một số mẫu túi cô sử dụng được nhắc đến với mức giá hàng trăm triệu đồng.

Midu cũng thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng sang trọng. Có thời điểm, cô chia sẻ hình ảnh ngồi trên chuyên cơ hạng sang trong chuyến đi nước ngoài.

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Dù vậy, phong cách thời trang thường ngày của nữ diễn viên vẫn thiên về sự thanh lịch, trẻ trung, không quá phô trương.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh và nghệ thuật, Midu còn theo đuổi công việc giảng dạy. Cô từng theo học Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó trở thành giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nữ diễn viên tiếp tục duy trì công việc trên giảng đường.

Ở tuổi 37, Midu không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án phim ảnh như trước mà lựa chọn cân bằng giữa công việc giảng dạy, kinh doanh và cuộc sống gia đình.

Gia thế từng gây chú ý

Trước đó không lâu, tháng 8/2026, gia cảnh của Midu cũng từng gây chú ý khi mạng xã hội truyền tay nhau bức ảnh đón sinh nhật thời thơ ấu của cô. Trong ảnh, cô bé Midu diện váy công chúa, ngồi bên bố mẹ trong một buổi tiệc sinh nhật. Hình ảnh từng khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.

Tuy nhiên, Midu tiết lộ thực tế hoàn toàn khác. Theo cô, gia đình 34 năm trước không giàu có như những gì người ngoài nhìn thấy qua bức ảnh. Để tổ chức một buổi sinh nhật chỉn chu cho con gái, bố mẹ đã phải nỗ lực và hy sinh rất nhiều.

Nữ diễn viên cho biết khi còn nhỏ, cô chưa thể hiểu hết những vất vả ấy. Chỉ khi trưởng thành, trải qua những thành công và thất bại, Midu mới càng trân trọng những điều bố mẹ đã dành cho mình.

Đáng chú ý, thay vì nhắc đến tài sản hay cuộc sống giàu có hiện tại, Midu lựa chọn nói về hành trình trưởng thành và những khó khăn từng trải qua.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)