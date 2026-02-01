“Thu nhập hơn 300 triệu/tháng ở Hong Kong (Trung Quốc) là nghèo?” - Nhân viên ngân hàng chia sẻ trên Threads khiến netizen tranh cãi dữ dội

Nhắc đến những ngành nghề có thu nhập cao tại Hong Kong (Trung Quốc), ngân hàng gần như luôn nằm trong top đầu. Trong mắt nhiều người, đây là nhóm lao động có mức lương ổn định, cơ hội thăng tiến tốt và khả năng tích lũy tài chính đáng mơ ước.

Tuy nhiên, mới đây, một bài chia sẻ trên Threads đã khiến không ít người phải giật mình khi đặt ra câu hỏi: “Thu nhập 100.000 HKD/tháng (khoảng 320 triệu đồng) ở Hong Kong thực chất vẫn là… người nghèo”.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý vì không chỉ nói về con số thu nhập, mà còn bóc tách chi tiết cuộc sống chi tiêu phía sau của một ngân hàng gia điển hình, nơi mà cuối tháng, số tiền còn lại có thể chỉ vỏn vẹn… 10.000 HKD (khoảng 32 triệu đồng).

Thu nhập 320 triệu/tháng, nhưng cuối năm vẫn không để dành được bao nhiêu

Theo tài khoản Threads có tên hkbankstories, tại Hong Kong, nhân sự làm trong lĩnh vực ngân hàng dù là bộ phận ngân hàng thương mại hay giao dịch tài chính không khó để đạt mức thu nhập từ 100.000 HKD/tháng trở lên.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là: càng về cuối năm, nhiều người lại nhận ra mình không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Lý do nằm ở danh sách chi phí cố định hàng tháng, những khoản được mô tả là “khó tránh khỏi” với một gia đình trung lưu tại đô thị đắt đỏ bậc nhất châu Á.

Theo người đăng bài, chi phí sinh hoạt của một ngân hàng gia có gia đình thường bao gồm:

Nhà ở: Do đặc thù công việc nhiều giờ, phải sống gần nơi làm việc. Một căn hộ hai phòng ngủ tại các khu như Olympic hoặc Nam Cheong được xem là mức “tối thiểu”, với tiền thuê hoặc trả góp từ 25.000 - 35.000 HKD/tháng (khoảng 80 - 112 triệu đồng).

Giáo dục con cái: Chưa tính học phí trường quốc tế, chỉ riêng các lớp năng khiếu, học thêm và chi phí phát sinh đã rơi vào khoảng 15.000 HKD/tháng (khoảng 48 triệu đồng).

Thuế thu nhập: Trung bình khoảng 10.000 HKD/tháng (32 triệu đồng).

Chu cấp gia đình và y tế: Bao gồm tiền gửi cho cha mẹ, bảo hiểm sức khỏe… khoảng 8.000 HKD (khoảng 25,6 triệu đồng).

Ăn uống và giao tiếp xã hội: Với mức giá bữa trưa thường từ 100HKD trở lên, tổng chi phí ăn uống và gặp gỡ xã giao rơi vào khoảng 10.000 HKD/tháng (32 triệu đồng).

Chỉ tính riêng các khoản trên, tổng chi tiêu đã chạm mốc 68.000 - 78.000 HKD/tháng.

Ngoài các khoản lớn, chi phí sinh hoạt còn bao gồm:

Thuê người giúp việc: Khoảng 6.500 HKD/tháng (khoảng 20,8 triệu đồng).

Đi lại và chi phí linh tinh: Taxi, xăng xe, điện nước, internet… khoảng 5.000 HKD (16 triệu đồng).

Chăm sóc sức khỏe - thể hình: Gym, yoga… từ 500 - 1.500 HKD/tháng (1,6 - 4,8 triệu đồng).

Cộng dồn lại, tổng chi phí hàng tháng có thể lên tới 90.000 HKD (khoảng 288 triệu đồng). Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu thu nhập là 100.000 HKD, mỗi tháng chỉ còn dư khoảng 10.000 HKD (32 triệu đồng).

Người đăng bài chia sẻ thêm: chỉ cần mua quần áo mới, đổi iPhone, hay đi một chuyến du lịch ngắn cuối tuần, tháng đó lập tức rơi vào tình trạng chi tiêu vượt thu nhập.

“Bi kịch trung lưu” hay vấn đề lối sống?

Bài viết nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng đồng cảm, cho rằng đây là thực trạng quen thuộc của tầng lớp trung lưu Hong Kong: không đủ điều kiện hưởng phúc lợi xã hội như nhà ở công, trợ cấp hay hỗ trợ tài chính, nhưng lại phải đóng thuế cao và gánh nhiều chi phí gia đình.

Không ít ý kiến nhận xét: trước khi sinh con, người trung lưu có thể sống khá thoải mái; nhưng sau khi lập gia đình, mọi thứ trở nên “lưng chừng” - không nghèo hẳn, cũng chẳng giàu. Thậm chí, có người thẳng thắn cho rằng: “Không kết hôn, không sinh con có thể tiết kiệm được ít nhất 20-30% chi tiêu” .

Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng cho rằng vấn đề không nằm ở mức thu nhập, mà nằm ở cách chi tiêu. Những bình luận như “Không ai ép bạn phải sống như vậy”, “Thu nhập 100.000 HKD nhưng lối sống như người kiếm 500.000 HKD”, hay “ Không phân biệt được đâu là chi tiêu cần thiết thì rất dễ thấy mình nghèo” xuất hiện dày đặc.

Câu chuyện thu nhập 100.000 HKD/tháng nhưng vẫn thấy “thiếu trước hụt sau” phản ánh một thực tế quen thuộc ở các đô thị lớn: mức sống và kỳ vọng sống có thể tăng nhanh không kém thu nhập.

Ở một thành phố nơi giá nhà, giáo dục và dịch vụ đều thuộc hàng đắt đỏ, cảm giác giàu - nghèo không chỉ nằm ở con số lương, mà còn phụ thuộc vào lối sống, lựa chọn cá nhân và áp lực xã hội. Và có lẽ, với nhiều người, điều đáng suy nghĩ không phải là “bao nhiêu tiền mới là đủ”, mà là mình đang sống theo mức thu nhập của mình, hay theo một chuẩn mực cao hơn rất nhiều.

Nguồn: HK01