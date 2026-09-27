Thu nhập của Xoài Non

Xoài Non kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau và khác ngày xưa thế nào?

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, SN 2002) là một trong những gương mặt quen thuộc của mạng xã hội Việt Nam. Từ một hot girl được chú ý nhờ ngoại hình, cô dần mở rộng công việc sang nhiều lĩnh vực như người mẫu ảnh, sáng tạo nội dung, quảng cáo, diễn xuất, livestream bán hàng và kinh doanh.

Ở tuổi 24, Xoài Non hiện vừa duy trì công việc trên mạng xã hội, vừa phát triển hoạt động kinh doanh riêng. Mới đây, cô còn đảm nhận vai trò Founder của thương hiệu thời trang, đánh dấu bước chuyển sang tự xây dựng một thương hiệu của riêng mình.

Xoài Non hiện tại.

Ít ai biết, hành trình kiếm tiền của Xoài Non bắt đầu từ những công việc rất nhỏ. Khi còn đi học, cô từng mang đồ ăn lên trường bán cho bạn bè. Sau khi nghỉ học, cô làm thêm nhiều việc như phụ làm tóc, cắt móng, cắt vải cho gia đình, có lúc chỉ kiếm được 10.000 - 20.000 đồng/buổi. Từ số tiền dành dụm, Xoài Non nhập mỹ phẩm về bán rồi chuyển sang livestream cho một công ty, từ đó dần mở rộng sang nhiều công việc trên mạng xã hội.

Năm 2023, Xoài Non từng chia sẻ rằng ngoài livestream, cô còn nhận quảng cáo, làm mẫu ảnh, gắn link tiếp thị liên kết và tham gia các dự án phim ngắn. Cô cũng từng nhấn mạnh mong muốn tự chủ về tài chính, cho biết hai vợ chồng sử dụng tiền riêng và không quản lý tiền của nhau.

Từ những công việc kiếm vài chục nghìn đồng mỗi buổi, Xoài Non hiện tại có nhiều nguồn thu cùng lúc, từ livestream, quảng cáo, KOL, tiếp thị liên kết đến kinh doanh và xây dựng thương hiệu riêng.

Livestream, quảng cáo và tiếp thị liên kết

Hiện tại, một trong những nguồn thu đáng chú ý của Xoài Non vẫn đến từ livestream bán hàng. Cô thường xuyên xuất hiện trong các phiên livestream, đồng thời nhận quảng cáo cho thương hiệu và sản phẩm.

Xoài Non livestream bán hàng.

Bên cạnh khoản thu từ việc xuất hiện trên sóng, Xoài Non còn có thể kiếm tiền thông qua tiếp thị liên kết (affiliate) khi giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là công việc cô từng công khai thực hiện từ trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của các phiên livestream.

Người mẫu ảnh, quảng cáo và hoạt động giải trí

Ngoài livestream, Xoài Non còn duy trì công việc người mẫu ảnh, KOL, nhận booking quảng cáo cho các nhãn hàng và tham dự các sự kiện. Cô cũng từng xuất hiện trong MV, phim ngắn và một số dự án giải trí.

Lợi thế lớn của Xoài Non là lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Hiện cô có khoảng 2,2 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,9 triệu trên TikTok. Đây là nền tảng để cô tiếp tục nhận các hợp đồng quảng cáo, hợp tác thương hiệu, tham gia sự kiện và triển khai nội dung thương mại trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc xuất hiện trước ống kính, Xoài Non cũng tận dụng hình ảnh cá nhân để xây dựng các hoạt động kinh doanh riêng, qua đó mở rộng nguồn thu ngoài công việc KOL truyền thống.

Một thay đổi đáng chú ý của Xoài Non trong năm 2026 là cô bắt đầu xây dựng thương hiệu thời trang riêng. Ngày 21/9, Xoài Non công bố dự án và giới thiệu mình ở vị trí Founder. Cô trực tiếp làm mẫu cho bộ sưu tập đầu tiên.

Đây cũng là nguồn thu mới có khả năng gắn với hoạt động kinh doanh lâu dài của Xoài Non, dù hiện chưa có số liệu công khai về doanh thu hay lợi nhuận của thương hiệu.

Cô nàng mới đây lấn sân kinh doanh thời trang.

Từ những công việc chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi buổi, Xoài Non hiện có nhiều nguồn thu cùng lúc: livestream bán hàng, quảng cáo, KOL, tiếp thị liên kết, người mẫu ảnh, hoạt động giải trí và kinh doanh. Với việc trở thành Founder, cô đang tiếp tục mở rộng công việc theo hướng xây dựng thương hiệu riêng thay vì chỉ dựa vào các hợp đồng quảng cáo hay xuất hiện trên mạng xã hội.

Ở tuổi 24, Xoài Non hiện có cuộc sống khá thoải mái khi vừa duy trì công việc, vừa dành thời gian cho thời trang, làm đẹp, du lịch và các hoạt động cá nhân. Cô cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sử dụng những món đồ thời trang có giá trị và tham dự các sự kiện, cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với những ngày đầu chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi buổi.

Ảnh: FBNV.