Thu nhập của Trường Giang

Nam nghệ sĩ có mức thu nhập khủng thế nào?

Trường Giang hiện là một trong những nghệ sĩ quen thuộc của làng giải trí Việt, nhưng hành trình kiếm tiền của anh từng bắt đầu với con số rất nhỏ. Chia sẻ với truyền thông, anh cho biết những ngày đầu bước vào nghề, Trường Giang từng chỉ nhận 50.000 đồng cho một suất diễn quần chúng.

Đến khoảng năm 2015, khi tên tuổi đã lên cao, một số đơn vị sản xuất chương trình được nguồn này dẫn lời cho biết cát-xê của anh vào khoảng 40-60 triệu đồng/show, trong khi công việc MC, giám khảo gameshow có thể mang về khoảng 30 triệu đồng/tập.

Ba năm sau, mức thu nhập của nam nghệ sĩ tiếp tục được chú ý. Năm 2018, một bài báo cho biết Trường Giang khi đó xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình với nhiều vai trò từ MC, giám khảo đến người chơi. Cát-xê mỗi lần xuất hiện được nhắc tới ở mức 40-60 triệu đồng, còn nếu làm MC là khoảng 20-40 triệu đồng. Từ tần suất công việc lúc ấy, nguồn này ước tính nam nghệ sĩ có thể kiếm khoảng 500 triệu đồng mỗi tuần.

Điện ảnh cũng từng là nguồn thu đáng kể. Cát-xê của Trường Giang cho mỗi dự án phim ở giai đoạn này vào khoảng trên dưới 1 tỷ đồng. Ví dụ như khi anh tham gia chương trình Siêu sao siêu ngố, nhà sản xuất được cho là đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng; trước đó, mức thù lao đóng phim điện ảnh của anh vào năm 2016 đã được nhắc tới ở ngưỡng 1 tỷ đồng.

Những con số trên đều thuộc giai đoạn nhiều năm trước, không phải mức thu nhập ở thời điểm hiện tại của Trường Giang.

Không chỉ kiếm tiền từ gameshow, điện ảnh

Ở thời kỳ hoạt động sôi nổi, nguồn thu của Trường Giang không chỉ đến từ việc dẫn chương trình.

Bên cạnh MC, gameshow, sân khấu và phim ảnh, nam nghệ sĩ còn từng tham gia quảng cáo, đại diện nhãn hàng và kinh doanh ẩm thực. Trường Giang còn kinh doanh nhà hàng tại TPHCM.

Điều khá đặc biệt là dù từng được nhắc tới với những khoản cát-xê lớn, Trường Giang lại nhiều lần nói rằng bản thân không nắm quá kỹ tiền bạc. Năm 2020, nam MC chia sẻ anh không để ý mình có bao nhiêu tiền hay một show được trả bao nhiêu; trước đây quản lý nắm việc này, còn sau khi lập gia đình thì tiền được Nhã Phương - vợ anh giữ.

Hai năm sau, trong một chương trình truyền hình, Trường Giang tiếp tục kể vui rằng có lần cần rút 50 triệu đồng nhưng kiểm tra tài khoản chỉ còn khoảng 500.000 đồng vì tiền đã được vợ quản lý.

Nhã Phương cũng từng chia sẻ Trường Giang là người gánh vác kinh tế chính trong gia đình, dù bản thân cô vẫn làm việc và duy trì sự độc lập tài chính.

Hiện Trường Giang kiếm bao nhiêu?

Chưa có thông tin chính thức nào cho biết tổng thu nhập mỗi tháng hoặc mỗi năm của Trường Giang. Nam nghệ sĩ cũng ít công khai chuyện tài chính cá nhân.

Ở tuổi 43, Trường Giang vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Sau khoảng 20 năm làm nghề, anh vẫn xuất hiện ở truyền hình, sân khấu và điện ảnh. Đầu năm nay, nam nghệ sĩ còn trở lại màn ảnh rộng với Nhà ba tôi một phòng, dự án anh đồng thời đảm nhiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Thành quả tài chính sau nhiều năm làm nghề cũng phần nào thể hiện qua cuộc sống hiện tại. Gia đình Trường Giang sở hữu nhà vườn tại Đồng Nai với khu nhà ở, sân vườn, hồ cá và nhiều không gian sinh hoạt. Một số đồng nghiệp từng ước tính cơ ngơi này trị giá khoảng 70 tỷ đồng.