Thu nhập của thầy dạy hát nổi tiếng Việt Nam, từng nhận cát xê chỉ 15.000 đồng

Nhân vật này là ai?

Nguyễn Trần Trung Quân là gương mặt không xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Xuất thân từ môi trường đào tạo thanh nhạc bài bản, anh sớm gây chú ý khi tham gia các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, trước khi xây dựng tên tuổi qua hàng loạt sản phẩm được đầu tư về cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Trung Quân từng giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2011 và sau đó lọt Top 4 Sao Mai Điểm hẹn 2012. Chính nam ca sĩ từng xem đây là hai cột mốc quan trọng trong hành trình bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tên tuổi của anh tiếp tục được nhắc đến nhiều hơn khi album đầu tay Khởi hành ra mắt. Năm 2015, Nguyễn Trần Trung Quân giành cú đúp tại Giải Âm nhạc Cống hiến với hai hạng mục Nghệ sĩ mới của năm và Album của năm. Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn với những ca khúc, MV như Trong trí nhớ của anh, Màu nước mắt, Tự tâm, Canh ba...

Thế nhưng nếu nhìn lại điểm xuất phát, khoản tiền đầu tiên Trung Quân kiếm được từ giọng hát lại nhỏ hơn rất nhiều so với hình dung của công chúng về cát-xê nghệ sĩ.

Từ 15.000 đồng đến những sân khấu lớn

Trong một lần chia sẻ về cát-xê đầu đời, Nguyễn Trần Trung Quân kể rằng khi mới khoảng 7 tuổi, anh từng hát ca khúc Bụi phấn trong chương trình Trung thu của tổ dân phố. Sau tiết mục này, Trung Quân nhận được 15.000 đồng, kèm một túi quà có bim bim, sữa và kẹo. Số tiền ít ỏi ấy sau đó được cậu bé Trung Quân dùng để mua một chiếc đĩa nhạc nước ngoài.

Nhiều năm trôi qua, mức thù lao dành cho nam ca sĩ tất nhiên đã thay đổi. Tuy nhiên, khi được hỏi về cát-xê sau này, Trung Quân không đưa ra con số cụ thể mà chỉ nói mức tiền đã cao hơn “rất rất nhiều lần” so với khoản 15.000 đồng đầu tiên.

Nhìn vào hành trình nghề nghiệp có thể thấy nguồn công việc của anh đã mở rộng hơn đáng kể so với giai đoạn đầu. Ngoài biểu diễn, Trung Quân còn tham gia sản xuất âm nhạc, thực hiện các dự án cá nhân và đặc biệt duy trì công việc giảng dạy thanh nhạc trong nhiều năm.

Đến năm 2026, nam ca sĩ vẫn xuất hiện đều tại nhiều sân khấu lớn. Cuối tháng 5, Nguyễn Trần Trung Quân góp mặt trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 cùng nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải, Hà Nhi. Trước đó, anh cũng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện âm nhạc quy mô lớn trong năm.

Điều này cho thấy biểu diễn vẫn là một phần quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của Trung Quân. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn anh như một ca sĩ chạy show thì chưa đủ, bởi công việc mà nam ca sĩ gắn bó lâu nhất bên cạnh sân khấu lại là dạy hát.

Hơn 10 năm dạy thanh nhạc nhưng từng nói chưa lấy tiền học trò

Nguyễn Trần Trung Quân bắt đầu dạy thanh nhạc từ năm 20 tuổi. Tính đến nay, công việc này đã song hành cùng anh trong hơn một thập kỷ. Những năm gần đây, hình ảnh Trung Quân trong vai trò “thầy giáo” càng trở nên quen thuộc khi các video thuộc chuỗi “Học hát cùng Quân” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cách giảng giải gần gũi, dễ hiểu giúp những nội dung này thu hút lượng tương tác lớn.

Bản thân Trung Quân cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng dạy học không phải công việc phụ. Chia sẻ với Thanh Niên năm 2025, anh cho biết việc đứng lớp giúp mình vừa truyền đạt kiến thức cho người trẻ, vừa có cơ hội tự ôn luyện, cập nhật kỹ thuật và giữ cảm giác nghề nghiệp.

Thế nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ nằm ở câu chuyện học phí.

Trong một cuộc phỏng vấn, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết trước đó anh chưa từng nhận tiền khi dạy hát cho học trò. Nam ca sĩ lý giải rằng việc hướng dẫn những nghệ sĩ trẻ cũng là cách để bản thân trau dồi chuyên môn, đồng thời hỗ trợ những người có tố chất phát triển khả năng.

Một số gương mặt trẻ từng được truyền thông nhắc đến trong mối liên hệ với việc Trung Quân hướng dẫn thanh nhạc gồm CoolKid, Diêu Bông, Công Ken... Anh cũng từng chia sẻ rằng nếu trong tương lai mở một học viện đào tạo thanh nhạc bài bản, khi đó mới tính đến câu chuyện học phí.

Vì vậy, dù việc giảng dạy chiếm một phần đáng kể trong thời gian và công việc hiện tại, theo chính những chia sẻ công khai của Trung Quân, đây chưa phải nguồn thu mà anh đặt nặng.

Điều này càng đáng chú ý khi nhìn lại những năm đầu làm nghề. Có giai đoạn Trung Quân từng đi dạy thanh nhạc để có thêm tiền đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Khi đã có chỗ đứng nhất định, cách anh nhìn về việc dạy học lại chuyển nhiều hơn sang câu chuyện chia sẻ kiến thức và đào tạo thế hệ trẻ.

Kiếm tiền từ nghề rồi tiếp tục đầu tư ngược trở lại cho âm nhạc

Một đặc điểm khác trong cách Nguyễn Trần Trung Quân làm nghề là phần tiền kiếm được từ hoạt động nghệ thuật thường tiếp tục được đưa trở lại các dự án âm nhạc.

Năm 2025, khi ra mắt Tự nhiên thất tình, nam ca sĩ cho biết kinh phí thực hiện dự án được anh và Denis Đặng tích góp từ quá trình đi hát. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Trung Quân sau một thời gian dài không phát hành dự án lớn.

Chi tiết này phần nào cho thấy thu nhập của nam ca sĩ không chỉ gắn với nhu cầu cá nhân mà còn được tái đầu tư đáng kể cho công việc. Trong nhiều năm, Trung Quân vẫn duy trì cách làm tương tự: biểu diễn, tham gia dự án, tích lũy rồi tiếp tục bỏ tiền cho sản phẩm mới.

Song song với công việc, nam ca sĩ những năm gần đây cũng thay đổi cách sống sau một biến cố sức khỏe. Cụ thể, năm 2024, Nguyễn Trần Trung Quân từng phải nhập viện và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7. Sau đó, anh cho biết bắt đầu chú ý nhiều hơn tới việc nghỉ ngơi, hạn chế thức khuya, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Ảnh FBNV