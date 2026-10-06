Thu nhập của Phó Chủ nhiệm CLB thành phố được đề cử đẹp nhất thế giới

Sau gần 20 năm, cuộc sống của nam nghệ sĩ này khiến nhiều người tò mò.

Trong nhiều năm qua, Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ Việt duy trì được sức hút qua hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật. Dù tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc của nam nghệ sĩ hiện không còn dày như trước, anh vẫn được khán giả yêu thích nhờ vai trò MC của nhiều chương trình giải trí và sự xuất hiện đều đặn trên các gameshow, chương trình truyền hình thực tế.

Trong nhiều năm qua, Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ Việt duy trì được sức hút qua hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật

Ngô Kiến Huy tên thật Lê Thành Dương, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Anh bước vào showbiz từ năm 2008 và được biết đến trước tiên với vai trò ca sĩ. Trong những năm đầu sự nghiệp, Giả Vờ Yêu nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Ngô Kiến Huy. Bài hát được khán giả trẻ yêu thích, xuất hiện dày đặc trên các sân khấu và chương trình âm nhạc, góp phần đưa hình ảnh nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Giả Vờ Yêu - Ngô Kiến Huy

Sau đó, Ngô Kiến Huy tiếp tục ghi dấu với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Mưa Sao Băng, Là Người Em Đã Yêu, Định Mệnh Ta Gặp Nhau, Nghi Ngờ... Những bản Pop Ballad có giai điệu dễ nghe, dễ nhớ giúp các ca khúc của nam ca sĩ xuất hiện thường xuyên trên sân khấu ca nhạc, bảng xếp hạng nhạc số và các phòng karaoke. Cùng ngoại hình sáng sân khấu, hình tượng thư sinh và giọng hát ấm, Ngô Kiến Huy từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Từ một ca sĩ trẻ, Ngô Kiến Huy dần mở rộng hoạt động sang diễn xuất và dẫn chương trình.

Từ một ca sĩ trẻ, Ngô Kiến Huy dần mở rộng hoạt động sang diễn xuất và dẫn chương trình. Ở vai trò MC, anh từng đảm nhận vị trí dẫn dắt Thách Thức Danh Hài, Khúc Hát Se Duyên, Sàn Đấu Ca Từ, Người Hùng Tí Hon, Giọng Ca Bất Bại, Cao Thủ Đấu Nhạc, Nhạc Hội Song Ca... Về diễn xuất, Ngô Kiến Huy góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Thần Tượng, Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày 2, Siêu Nhân X...

Năm 2019, Ngô Kiến Huy tạo dấu ấn với Truyền Thái Y với MV được đầu tư hơn 1 tỷ đồng

Năm 2019, Ngô Kiến Huy tạo dấu ấn với Truyền Thái Y. MV được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, đánh dấu màn trở lại của nam ca sĩ sau hơn một năm vắng bóng và nhanh chóng lên #1 Trending YouTube Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một sản phẩm của Ngô Kiến Huy đạt vị trí này.

Đến năm 2025, Ngô Kiến Huy tiếp tục gây chú ý khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Sau nhiều năm được biết đến nhiều hơn với vai trò MC và gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế, sự xuất hiện của anh tại chương trình giúp khán giả một lần nữa thấy Ngô Kiến Huy trở lại với vai trò ca sĩ trên sân khấu âm nhạc.

Đầu năm 2026, Ngô Kiến Huy tiếp tục đảm nhận một vai trò mới khi được giao làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố" (P.A.S.T.)

Đầu năm 2026, Ngô Kiến Huy tiếp tục đảm nhận một vai trò mới khi được giao làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố" (P.A.S.T.), phụ trách khối văn nghệ sĩ nhiệm kỳ 2026-2031. Câu lạc bộ do Công an TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM triển khai, hướng đến các hoạt động cộng đồng.

Cũng trong năm nay, Ngô Kiến Huy được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

Cũng trong năm nay, Ngô Kiến Huy được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi anh là một trong những gương mặt nghệ sĩ Việt tiếp theo được góp mặt trong danh sách đề cử quốc tế này, tiếp tục cho thấy sức hút của Ngô Kiến Huy sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Sau hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy đã tích lũy được khối tài sản đáng kể với bất động sản trị giá hàng chục tỷ đồng, xe hơi đắt tiền cùng nguồn thu từ ca hát, dẫn chương trình, đóng phim và kinh doanh.

Sau hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy đã tích lũy được khối tài sản đáng kể

Trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, Ngô Kiến Huy từng bắt đầu sự nghiệp với mức cát-xê rất thấp. Nam nghệ sĩ từng tiết lộ mức thù lao thấp nhất anh nhận được chỉ 50.000 đồng, trong khi để chuẩn bị cho một tiết mục, anh phải bỏ ra khoảng 250.000 đồng cho trang phục và vũ đoàn. Có thời điểm tiền đi diễn không đủ trang trải chi phí, Ngô Kiến Huy phải mượn quần áo của bạn bè và từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề.



Ngô Kiến Huy từng tiết lộ mức thù lao thấp nhất anh nhận được chỉ 50.000 đồng, trong khi để chuẩn bị cho một tiết mục, anh phải bỏ ra khoảng 250.000 đồng cho trang phục và vũ đoàn

Sau nhiều năm hoạt động, Ngô Kiến Huy hiện được xem là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao, nhờ hoạt động cùng lúc ở nhiều vai trò như ca sĩ, MC, diễn viên và gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình thực tế.

Ngoài tiền thù lao từ nghệ thuật, Ngô Kiến Huy còn có nguồn thu từ kinh doanh và đầu tư. Sau nhiều năm làm nghề, anh tích lũy được bất động sản, xe hơi cùng những khoản đầu tư riêng. Đáng chú ý là căn penthouse rộng khoảng 270 m² tại TP.HCM, được đập thông từ 3 tầng, có phòng thu, phòng gym và nhiều không gian sinh hoạt. Truyền thông từng đưa giá trị căn nhà khoảng 22 tỷ đồng, chưa tính nội thất.

Sau nhiều năm làm nghề, anh tích lũy được bất động sản, xe hơi và cả nhà riêng có giá trị cả tỷ đồng

Nam nghệ sĩ cũng từng sở hữu những mẫu xe có giá trị hàng tỷ đồng. Nam nghệ sĩ cũng từng lấn sân kinh doanh với The Bunny Coffee, thương hiệu cà phê anh cùng một người bạn doanh nhân phát triển từ năm 2020. Thời điểm mở rộng, The Bunny từng có nhiều chi nhánh tại TP.HCM.

Nam nghệ sĩ cũng từng lấn sân kinh doanh với quán cà phê riêng

Ngoài cà phê, Ngô Kiến Huy từng cho biết anh góp cổ phần vào một cơ sở nha khoa thẩm mỹ và một tiệm spa làm đẹp, chăm sóc sức khỏe. Như vậy, bên cạnh cát-xê từ ca hát, MC và diễn xuất, nam nghệ sĩ còn có thêm các khoản đầu tư kinh doanh để tích lũy tài sản.

Hiện Ngô Kiến Huy vẫn duy trì công việc MC, tham gia gameshow, hoạt động âm nhạc và các dự án giải trí,

Từ mức cát-xê 50.000 đồng thuở mới vào nghề đến khối tài sản hàng chục tỷ đồng sau hơn 18 năm hoạt động, Ngô Kiến Huy đã có sự thay đổi đáng kể về thu nhập. Hiện nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc MC, tham gia gameshow, hoạt động âm nhạc và các dự án giải trí, tạo ra nhiều nguồn thu thay vì chỉ phụ thuộc vào việc đi hát.

Ảnh: FBNV