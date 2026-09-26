Thu nhập của người sở hữu ca khúc Việt lọt top hay nhất thế giới

Thu nhập của chủ nhân ca khúc từng lọt tuyển tập những bài hát hay nhất thế giới sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác quen thuộc với khán giả Việt Nam. Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, anh đứng sau hàng loạt ca khúc từng gắn với tên tuổi nhiều ca sĩ như Vầng Trăng Khóc, Con Đường Mưa, Chiếc Khăn Gió Ấm, Mùa Đông Không Lạnh, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Bay Giữa Ngân Hà hay Nhật Ký Của Mẹ. Đây đều là những sáng tác từng có thời gian phủ sóng rộng rãi, đặc biệt với thế hệ khán giả 8x, 9x.

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác quen thuộc với khán giả Việt Nam

Nguyễn Văn Chung bắt đầu được biết đến rộng rãi từ giai đoạn nhạc trẻ phát triển mạnh vào những năm 2000. Thời điểm đó, anh liên tục có những ca khúc được các ca sĩ trẻ thể hiện Vầng Trăng Khóc gắn với Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc, Chiếc Khăn Gió Ấm qua tiếng hát Khánh Phương hay Ngôi Nhà Hoa Hồng do Quang Vinh và Bảo Thy đều từng tạo dấu ấn lớn trên thị trường âm nhạc.

Không chỉ gói gọn trong dòng nhạc trẻ, Nguyễn Văn Chung dần mở rộng sang những sáng tác về gia đình, mẹ, thiếu nhi và quê hương. Anh từng dành nhiều thời gian cho âm nhạc thiếu nhi và thực hiện dự án gồm 300 ca khúc thuộc dòng nhạc này.

Nhật Ký Của Mẹ của Nguyễn Văn Chung được Casa Musica (Đức) đưa vào tuyển tập The Best Vol.36, giới thiệu là những ca khúc hay nhất thế giới

Một trong những sáng tác nổi bật nhất của Nguyễn Văn Chung là Nhật Ký Của Mẹ, qua giọng hát Hiền Thục đã trở thành một trong những bản hit lớn của nữ ca sĩ và là ca khúc nổi bật về tình mẫu tử trong nhạc Việt. Không chỉ được khán giả trong nước yêu thích, tác phẩm còn được đưa vào tuyển tập The Best Vol.36 của Casa Musica tại Đức, được giới thiệu là tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới, qua đó trở thành một trong những sáng tác Việt Nam có dấu ấn đáng chú ý tại thị trường quốc tế.

Nguyễn Văn Chung tiếp tục có dấu ấn lớn với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Mới đây nhất, Nguyễn Văn Chung tiếp tục có dấu ấn lớn với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Phần trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng tại Đại lễ 30/4/2025 góp phần đưa ca khúc tiếp cận thêm lượng lớn khán giả. Tác phẩm liên tục xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn, đặc biệt trong dịp kỷ niệm như A50 - A80 hay nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình sau đó tiếp tục tăng mạnh về độ phủ trên các nền tảng. Đến tháng 9/2026, ca khúc cán mốc 10 tỷ lượt xem trên đa nền tảng. Đây là cột mốc đặc biệt đối với một bài hát Việt khi đạt lượng tiếp cận khủng đến từ nhiều phiên bản và nền tảng khác nhau.

Nguyễn Văn Chung từng tiết lộ thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình giúp anh đủ điều kiện mua hai căn nhà

Sức lan tỏa của ca khúc không chỉ mang đến dấu ấn về mặt nghề nghiệp mà còn tạo ra giá trị kinh tế đáng kể cho người sáng tác. Nguyễn Văn Chung từng tiết lộ thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình giúp anh đủ điều kiện mua hai căn nhà, một căn dành tặng cha và một căn để dành cho con trai sau này.

Với gia tài âm nhạc đồ sộ gồm hàng trăm bản hit và ca khúc phổ biến, Nguyễn Văn Chung sở hữu nguồn thu rất lớn từ tiền tác quyền bài hát. Anh từng được biết đến trong nhóm những nhạc sĩ có thu nhập bản quyền cao tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), với mức trung bình khoảng 300-500 triệu đồng mỗi quý, tương đương 1,2-2 tỷ đồng mỗi năm. Nhật Ký Của Mẹ được xem là một trong số các tác phẩm mang lại nhiều tiền tác quyền nhất.

Với gia tài âm nhạc đồ sộ gồm hàng trăm bản hit và ca khúc phổ biến, Nguyễn Văn Chung sở hữu nguồn thu rất lớn từ tiền tác quyền bài hát

Mức thu nhập từ tác quyền của Nguyễn Văn Chung từng gây chú ý khi xuất hiện thông tin cho rằng nam nhạc sĩ nhận tới 4 tỷ đồng tiền bản quyền trong năm 2025, trong đó riêng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được cho là mang về khoảng 1 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Chung từng gây chú ý khi xuất hiện thông tin cho rằng nam nhạc sĩ nhận tới 4 tỷ đồng tiền bản quyền trong năm 2025

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Chung từng lên tiếng phủ nhận con số này và cho biết anh không phải nhạc sĩ có thu nhập bản quyền cao nhất Việt Nam. Dù phủ nhận khoản tiền được đồn đoán, việc sở hữu kho sáng tác lớn với nhiều ca khúc được sử dụng thường xuyên vẫn giúp tác quyền trở thành nguồn thu đáng kể của nam nhạc sĩ.

Không chỉ tạo ra nguồn thu từ thị trường trong nước, những sáng tác của Nguyễn Văn Chung còn có giá trị khi được khai thác ở nước ngoài. Nhật Ký Của Mẹ từng được Casa Musica tại Đức mua bản quyền với giá 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng, cho một lần biểu diễn ca khúc tại châu Âu.

Nhật Ký Của Mẹ từng được Casa Musica tại Đức mua bản quyền với giá 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng, cho một lần biểu diễn ca khúc tại châu Âu

Từ những bản hit dành cho thế hệ 8x, 9x đến Nhật Ký Của Mẹ và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Nguyễn Văn Chung đã tạo dựng một kho sáng tác có đời sống kéo dài nhiều năm. Với nam nhạc sĩ, giá trị của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm phát hành mà còn ở khả năng tiếp tục được nghe, được hát và được sử dụng, qua đó tạo ra nguồn thu tác quyền lâu dài.

Nguồn thu từ hoạt động biểu diễn, quảng cáo, nhận hợp tác nhãn hàng hiện cũng là nguồn thu đáng kể với Nguyễn Văn Chung

Năm 2026, Nguyễn Văn Chung thử sức với việc biểu diễn, tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây, ngoài sáng tác Nguyễn Văn Chung còn học hát, nhảy và đóng góp ý tưởng xây dựng sân khấu. Với mối quan hệ thân thiết nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Nguyễn Văn Chung cũng có nhiều sân khấu kết hợp đình đám. Điển hình như stage kết hợp với Tùng Dương ở concert Tổ Quốc Trong Tim 2026. Nguồn thu từ hoạt động biểu diễn, quảng cáo, nhận hợp tác nhãn hàng hiện cũng là nguồn thu đáng kể với Nguyễn Văn Chung.

Ảnh: FBNV