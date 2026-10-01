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Thu nhập của Hưng Vlog

Đinh Anh
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Sở hữu kênh YouTube có hơn 417 triệu lượt xem, thu nhập của Hưng Vlog khiến nhiều người tò mò.

Hưng Vlog là kênh YouTube của Nguyễn Văn Hưng (SN 1992) - con trai của bà Tân Vlog. Anh bắt đầu lập kênh cá nhân từ năm 2017. Đến nay, kênh đã đạt hơn 3,2 triệu người đăng ký, 417 triệu lượt xem với 683 video được đăng tải. 

Kênh YouTube Hưng Vlog (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo thống kê của Social Blade, trong 30 ngày gần đây kênh ghi nhận 7,9 triệu lượt xem, với 184 video được cập nhật thêm trong khoảng thời gian này. Social Blade ước tính thu nhập từ kênh YouTube này trong 30 ngày gần đây ở mức 2.000-32.000 USD, tương đương khoảng 53 triệu - 850 triệu đồng. Nền tảng này cho biết mỗi ngày kênh kiếm được 66-1.100 USD (khoảng 1,7 - 28,5 triệu đồng).

Mức trên chỉ là ước tính của Social Blade. Thu nhập thực tế của một kênh có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng lượt xem được phân phối quảng cáo, thị trường người xem, loại nội dung, thời lượng video và tỷ lệ video được bật kiếm tiền.

Theo đó, kênh YouTube Hưng Vlog tập trung vào các video giải trí, vlog và thử thách ăn uống, trải nghiệm như: Thi ăn cá chuối nướng trả lời câu đố nhanh nhất; Thi nấu mì tôm xào hải sản nhanh nhất.... Các video có sự xuất hiện của người thân, bạn bè và một số nhà sáng tạo nội dung khác.

Nội dung trên kênh của Hưng Vlog thường là các thử thách ăn uống (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh các video thử thách, Hưng Vlog đăng tải nội dung liên quan đến đời sống, du lịch và trải nghiệm. Hình thức thể hiện chủ yếu là ghi lại quá trình thực hiện một thử thách hoặc hoạt động cụ thể, kết hợp với các tình huống phát sinh trong quá trình quay.

Hiện nay, anh đang sở hữu một video có hơn 13 triệu lượt xem, được đăng tải từ 7 năm trước. Năm 2024, anh có video “Hành trình 200 ngày hoàn thành ngôi nhà mơ ước của mẹ”, đã đạt hơn 874.000 lượt xem trên YouTube. 

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Tags

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