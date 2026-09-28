Thu nhập của ca sĩ Việt kiếm ít nhất 11 tỷ/năm, chạy show tất bật mà vẫn học giỏi xuất sắc

Chỉ mới 23 tuổi, nữ ca sĩ này đã có hơn 13 năm hoạt động và sở hữu tài sản đáng nể từ hoạt động âm nhạc.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đã hoạt động âm nhạc hơn 13 năm. Từ cô bé dân ca đến nữ ca sĩ dẫn đầu làn sóng làm nhạc kết hợp văn hoá, Phương Mỹ Chi gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý cùng những nguồn thu nhập từ biểu diễn, bản quyền âm nhạc và quảng cáo. Bên cạnh lịch trình nghệ thuật bận rộn, nữ ca sĩ vẫn duy trì việc học và mới đây được nhà trường khen thưởng nhờ thành tích xuất sắc.

Phương Mỹ Chi và những thành tựu ở tuổi 23 được chính cô nàng "điểm danh":

Mới đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi hưởng ứng một trào lưu đang được quan tâm trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Mọi người thường hay gọi mình là 'cô bé dân ca' và đó là điều ít thú vị nhất về mình". Đi kèm bài đăng, nữ ca sĩ liệt kê loạt thành tích đáng chú ý trong hành trình hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, từ việc phát hành album, tổ chức concert đến tham gia các cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Phương Mỹ Chi đã có 4 album phòng thu, tổ chức 3 show diễn cá nhân và chuẩn bị cho chương trình tiếp theo vào ngày 3/10. Nữ ca sĩ cũng cho biết mình từng tham gia song song hai cuộc thi trong năm 2025 và đều đạt thứ hạng cao, có ca khúc cán mốc 100 triệu lượt xem Ếch Ngoài Đáy Giếng, hai lần biểu diễn tại các đại lễ cùng hơn 40 giải thưởng, danh hiệu lớn nhỏ.

Phương Mỹ Chi còn nhắc đến vai trò Chủ tịch công ty giải trí từ năm 21 tuổi và việc vừa hoạt động nghệ thuật, vừa theo học ngành Truyền thông. Những thành tích được nữ ca sĩ liệt kê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khối lượng công việc và những dấu mốc mà cô đạt được khi còn rất trẻ.

Phương Mỹ Chi hiện là một trong những nghệ sĩ tiên phong Gen Z hiện tại

Sinh năm 2003, Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến từ năm 10 tuổi khi giành ngôi vị Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Hình ảnh cô bé với giọng hát ngọt ngào qua những ca khúc như Quê em mùa nước lũ, Bài ca đất phương Nam từng trở thành dấu ấn đặc biệt của chương trình. Sau hơn một thập kỷ, nữ ca sĩ đã có nhiều thay đổi trong định hướng âm nhạc, từng bước mở rộng hình ảnh từ một giọng ca dân ca nhí thành nghệ sĩ Gen Z hoạt động ở nhiều lĩnh vực.

Năm 2019, sau 6 năm đồng hành cùng ca sĩ Quang Lê, Phương Mỹ Chi quyết định tách ra hoạt động độc lập. Đến năm 2022, khi mới 19 tuổi, cô thành lập PMC Entertainment và đảm nhận vị trí Chủ tịch. Đây là một dấu mốc đáng chú ý khi nữ ca sĩ bắt đầu tham gia sâu hơn vào quá trình quản lý, định hướng các dự án nghệ thuật của bản thân.

Phương Mỹ Chi được Quang Lê nâng đỡ thời mới vào nghề

Năm 2023, Phương Mỹ Chi tạo bước chuyển trong âm nhạc khi kết hợp cùng nhóm DTAP phát hành album Vũ Trụ Cò Bay. Dự án kết hợp chất liệu dân gian, văn học Việt Nam với âm nhạc hiện đại, mang đến những ca khúc như Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò và Bóng Phù Hoa.

Năm 2025, Phương Mỹ Chi tiếp tục mở rộng hoạt động khi đại diện Việt Nam tham gia Sing! Asia. Nữ ca sĩ lọt vào Top 3 chung cuộc, qua đó có thêm dấu mốc trên hành trình đưa âm nhạc Việt đến với khán giả quốc tế. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được những ghi nhận như đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 và danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

Với sự nghiệp ngày càng phát triển, thu nhập của Phương Mỹ Chi cũng nhận được sự quan tâm

Với sự nghiệp ngày càng phát triển, thu nhập của Phương Mỹ Chi cũng nhận được sự quan tâm. Tháng 8/2025, thông tin nữ ca sĩ có thể kiếm tới 11,4 tỷ đồng mỗi năm từ YouTube từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo SocialBlade, doanh thu ước tính của kênh YouTube Phương Mỹ Chi dao động từ 27.000 USD đến 436.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 709 triệu đến 11,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là những con số ước tính dựa trên thuật toán và các giả định về doanh thu quảng cáo, không phải thu nhập thực tế đã được xác nhận. Mức doanh thu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị trường người xem, lượt xem có quảng cáo và đơn giá quảng cáo.

Theo thống kê từ năm 2025, doanh thu ước tính của kênh YouTube Phương Mỹ Chi dao động từ 27.000 USD đến 436.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 709 triệu đến 11,4 tỷ đồng

Dù chỉ mang tính tham khảo, nhưng với sức hút hiện tại cùng âm nhạc gần gũi người nghe, Phương Mỹ Chi được dự đoán là kiếm ít nhất 11.4 tỷ đồng/năm chỉ từ YouTube. Nhất là hiện tại, Phương Mỹ Chi vừa ra album Dân Chơi Dân Ca, có MV Thiên Đường Với Người Thương thu hút hơn 30 triệu views chỉ sau 1 tháng.

Trên thực tế, con số thu nhập của Phương Mỹ Chi có khả năng còn cao hơn nhiều nhờ nguồn thu đa dạng từ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Trong đó, cát-xê biểu diễn là một nguồn thu quan trọng. Năm 2017, ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ mức thù lao lưu diễn tại Mỹ của Phương Mỹ Chi vào khoảng 6.000 USD mỗi đêm, tương đương khoảng 140 triệu đồng ở thời điểm đó. Sau nhiều năm hoạt động, cùng những dấu mốc mới trong sự nghiệp, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt tại các chương trình và sự kiện âm nhạc. Cát-xê hiện tại của Phương Mỹ Chi cũng ở top đầu showbiz Việt.

Phương Mỹ Chi thu nhập từ đa dạng hoạt động

Ngoài biểu diễn, bản quyền từ các sản phẩm âm nhạc và những nền tảng nghe nhạc trực tuyến khác cũng là một nguồn thu của nữ ca sĩ. Việc sở hữu nhiều album, ca khúc có lượt xem lớn giúp cô duy trì sự hiện diện trên các nền tảng số.

Phương Mỹ Chi còn có thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo, hoạt động đại diện hình ảnh và hợp tác thương mại với nhãn hàng. Trong khi đó, với PMC Entertainment, nữ ca sĩ cũng đảm nhận vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp riêng.

Phương Mỹ Chi vừa được vinh danh là sinh viên xuất sắc trong học kỳ tháng 5 môn Digital Advertising

Đáng nói, Phương Mỹ Chi vừa hoạt động nghệ thuật, vừa còn duy trì việc học tại Đại học Công nghệ Swinburne, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2021, cô từng tạm bảo lưu việc học để tập trung cho nghệ thuật trước khi trở lại giảng đường vào năm 2023.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến khán giả chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhận thưởng tại trường. Phương Mỹ Chi cho biết cô khá bất ngờ, thậm chí "hoảng hốt", khi được nhà trường thông báo là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất môn Digital Advertising trong học kỳ tháng 5.

Phương Mỹ Chi sắp mở concert bán vé đầu tiên trong sự nghiệp

Hiện tại, nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho show diễn cá nhân dự kiến diễn ra vào ngày 3/10. Đây sẽ là hoạt động tiếp theo trong hành trình nghệ thuật mà Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng, bên cạnh việc tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.