Thú nhận là người chuyển giới, nữ chính tập 7 "Người ấy là ai" bị bạn trai chia tay dù sắp tiến đến hôn nhân

Sau một vài thông tin được hé lộ, " Người ấy là ai " chính thức công bố nữ chính tập 7 mùa 3, đó chính là cô nàng Nguyễn Vũ Hà An đến từ Hải Phòng. Hà An từng trải qua một mối mình mà bạn trai chăm sóc cho cô từng li từng tí một nhưng cô lại có bí mật đã giấu người yêu ngay từ những phút đầu tiên và đó là lý do khiến cả 2 chia tay.



Người ấy là ai: Nữ chính Hà An

Hà An là một cô gái chuyển giới. Hương Giang lập tức nhận ra rằng mình rất có duyên với Hà An. Nữ chính liên tục đứng trước cửa nhà của nàng Hậu nhiều ngày liền vì Hà An muốn được giải đáp những thắc mắc của bản thân và cần lời chia sẻ từ Hương Giang. Cuối cùng, Hà An cũng gặp Hương Giang và được nàng Hậu hỗ trợ rất nhiều để có thể trở thành một người con gái như ngày hôm nay.

Mối tình mà Hà An đề cập ở trên diễn ra sau khi cô chuyển giới. Hà An luôn nghĩ mình là một cô gái thực thụ nên chưa muốn nói bản thân mình là ai cho bạn trai biết. Đến khi người yêu nói rất thích trẻ con và có đề cập đến chuyện lập gia đình, Hà An tự cảm thấy có lỗi rất nhiều vì giống như cô đang lừa dối người yêu thương mình. Cuối cùng, Hà An quyết định nói sự thật, cô bật khóc khi nhắc lại phản ứng của bạn trai: "Coi như là anh chưa nghe gì cả". Thế là cả 2 chia tay.