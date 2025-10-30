HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thử nghiệm thành công máy bay siêu thanh X-59

Ban Thời sự |

Máy bay siêu thanh X- 59 do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo đã bay qua sa mạc Nam California, Mỹ.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới thế hệ máy bay thương mại có thể vượt vận tốc âm thanh, với ít tiếng ồn.

Chiếc X-59, với chiều dài gần 30 m, sau gần 1 giờ bay, đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Edwards. Chiếc máy bay dường như bay ở tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh, đúng như dự kiến trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

X-59 được thiết kế đặc biệt để giảm đáng kể âm thanh giống như tiếng nổ lớn thường phát ra khi máy bay vượt vận tốc âm thanh. Công nghệ giảm tiếng ồn này được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc khôi phục các chuyến bay siêu thanh trong lĩnh vực hàng không thương mại vốn từ lâu bị hạn chế bay trên khu vực dân cư do lo ngại tiếng ồn.

