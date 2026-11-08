Thử nghiệm lịch sử: Tiêm kích F-35B thả thành công tên lửa Meteor

Tiêm kích F-35B của Anh lần đầu thử nghiệm thả thành công tên lửa tầm xa Meteor từ khoang vũ khí bên trong.

Máy bay chiến đấu F-35B thả thử nghiệm tên lửa Meteor. Nguồn ảnh: MBDA/Militarnyi

Theo MBDA, một chiếc F-35B của Anh đã thực hiện các thử nghiệm thả đầu tiên đối với tên lửa tầm xa Meteor từ khoang vũ khí bên trong của máy bay. Một tên lửa với đầu đạn trơ đã được sử dụng cho mục đích này.

Các cuộc thử nghiệm đã diễn ra ngày 7/10 tại Căn cứ Không quân Hải quân Mỹ Patuxent River ở bang Maryland, nhưng mới được công bố.

Chuyến bay được thực hiện bởi một phi công thử nghiệm của Hải quân Hoàng gia Anh từ Trung tâm Tác chiến Không quân và Vũ trụ, người đang làm việc với một đội thử nghiệm tích hợp tiêm kích F-35 chung giữa Anh và Mỹ.

Một chiếc F-35B mang tên lửa Meteor (trên cùng) và tên lửa AIM-120 AMRAAM. Ảnh: raf.mod.uk

Tên lửa thử nghiệm đã được thả từ khoang bên trong mà không kích hoạt động cơ hoặc kích hoạt các bề mặt điều khiển. Mục tiêu là để xác minh sự tách rời an toàn khỏi máy bay và thu thập dữ liệu khí động học để hoàn thiện các mô hình trước các cuộc thử nghiệm thả phức tạp hơn.

Các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của F-35B với tên lửa Meteor đã diễn ra cuối tháng 2/2025. Vào thời điểm đó, một tên lửa với đầu đạn trơ đã được treo trong khoang bên trong của tiêm kích để thu thập dữ liệu trong dự án tích hợp tên lửa lên F-35.

Chương trình tích hợp Meteor là một dự án chung giữa Anh và Italy. Vương quốc Anh đang dẫn đầu công việc trên F-35B, trong khi Italy đang tài trợ cho việc tích hợp trên F-35A.