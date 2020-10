Thu ngân sách 9 tháng lần đầu tiên suy giảm sau nhiều năm

Theo tin từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách từ ngành thuế ước đạt 833.165 tỷ đồng, đạt 66,4% so với dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.

Đây là lần đầu tiên thu ngân sách 9 tháng giảm so với cùng kỳ năm liền trước trong nhiều năm trở lại đây; trước đó là chuỗi tăng trưởng và đều đạt trên mức 100%.

Trong tổng thu nói trên, khoản thu nội địa (trừ dầu thô) đạt 805.649 tỷ đồng, đạt 66,1% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước đó, diễn biến thu tháng 8 bằng 82,7% so với cùng kỳ. Tháng 9, nếu loại trừ thuế GTGT được gia hạn thì số thu chỉ đạt 84,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, một số sắc thuế phản ánh tình hình kinh tế như thuế GTGT giảm 13,9% so với cùng kỳ, thuế TTĐB giảm 9,2% so với cùng kỳ. Nếu tính cả phần thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất trong nước được gia hạn thì giảm 31,9% so với cùng kỳ. Thuế trước bạ giảm 45,4% so với cùng kỳ (do giảm 50% lệ phí trước bạ).

Thực tế trên khiến thu ngân sách Trung ương trong 9 tháng mới đạt 370.000 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán. Ngân sách địa phương đạt 463.105 tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán, bằng 95,1% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, trong 9 tháng đầu năm 2020, nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp suy giảm. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân càng khiến số thu ngân sách sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Vì vậy, dù số thu ngân sách chưa có tăng trưởng song để có được kết quả trên là sự nỗ lực, cố gắng lớn của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đánh giá.

Tăng kiểm tra, tăng hỗ trợ

Trong bối cảnh khó khăn trên, để đảm bảo hoàn thành cao nhất dự toán được giao, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ đọng 2020 cho các đơn vị tối thiểu đạt 33.800 tỷ đồng và phấn đấu đạt 40.000 tỷ đồng.

Trong tháng 9, cơ quan thuế các cấp đã thu được 2.777 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9 đã thu đạt 20.292 tỷ đồng đạt 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Để hoàn thành tối đa các khoản thu, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 48.975 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế 436.112 hồ sơ khai thuế.

Từ đó, tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh, kiểm tra là 39.684 tỷ đồng (bằng 114,19% so với cùng kỳ 2019). Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 13.267 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 6.664 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đang chỉ đạo các cục thuế phải thu nợ đạt tối thiểu 13.508 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu đạt 4.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp luân chuyển vốn nhanh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn tổng số 95.749 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ (trong đó, 35,274 tỷ đồng là các hồ sơ hoàn chuyển từ 2019 sang và trên 60.000 tỷ là các hồ sơ hoàn của năm 2020).