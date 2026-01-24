Thủ môn U23 Việt Nam quá “uy tín”: Trung Kiên và Cao Văn Bình cùng lọt top 5 giải châu Á

Tại giải U23 châu Á 2026, Trung Kiên là lựa chọn số một trong khung thành U23 Việt Nam. Thủ thành đang khoác áo CLB HAGL thi đấu 5 trận từ vòng bảng cho tới hết bán kết và có tổng cộng 16 pha cứu thua.

Ở trận tranh hạng ba, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho thủ môn Cao Văn Bình. “Người gác đền” sinh năm 2005 không phụ lòng HLV khi thi đấu xuất sắc, có 10 lần cứu thua và còn cản được 1 quả đá luân lưu 11m của đội bạn. Màn trình diễn ấn tượng giúp Cao Văn Bình nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Cao Văn Bình tỏa sáng trong trận tranh hạng ba

Khép lại hành trình U23 châu Á 2026 cùng U23 Việt Nam, cả Trung Kiên và Cao Văn Bình đều lọt top 5 thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất giải. Đây là điều rất hiếm gặp bởi phần lớn các đội tuyển đều không xáo trộn nhân sự trong khung gỗ.

Top 5 thủ môn cứu thua nhiều nhất giải U23 châu Á 2026 tính đến hết trận tranh hạng ba

Phong độ của Trung Kiên và Cao Văn Bình cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng cũng như chiều sâu đội hình U23 Việt Nam. Cả 2 thủ thành này cũng đều đang được ra sân một cách đều đặn tại V.League 2025/26.

Trung Kiên được giới chuyên môn nhận định có thể trở thành thủ môn số một của ĐTQG Việt Nam trong tương lai. Trên thực tế, anh cũng đã được HLV Kim Sang-sik xếp bắt chính trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trung Kiên có giải đấu thành công

Còn Cao Văn Bình ở độ tuổi U21 đang đứng trước thời cơ trở thành lựa chọn hàng đầu trong đội hình U23 Việt Nam hướng tới những giải đấu như Asiad 2026, SEA Games 34 và U23 châu Á 2028.

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



