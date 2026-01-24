Đình Bắc nhận án treo giò, chính thức vắng mặt ở cuộc thư hùng với Malaysia

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

Với tấm thẻ đỏ trực tiếp, Đình Bắc chắc chắn bị treo giò ít nhất 1 trận. Tuy nhiên, do U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình ở giải U23 châu Á 2026 đồng thời Đình Bắc cũng kết thúc loạt giải đấu ở cấp độ U23, án treo giò sẽ được chuyển lên cấp ĐTQG.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 Hàn Quốc

Trận đấu gần nhất trước mắt của đội tuyển Việt Nam chính là cuộc đọ sức gặp tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 3 tới. Như vậy, Đình Bắc sẽ buộc phải vắng mặt khi đoàn quân áo đỏ đón tiếp Malaysia trên SVĐ Thiên Trường ngày 31/3.

Trong màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong loạt chiến tích như vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và HCĐ U23 châu Á. Riêng tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công. Tuy nhiên, ở cấp ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang-sik, chân sút xứ Nghệ chưa để lại dấu ấn đáng kể.

