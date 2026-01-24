FIFA đưa U23 Việt Nam lên trang chủ, dùng 4 chữ đặc biệt để ca ngợi chiến thắng ở giải châu Á

Ngay sau chiến thắng quả cảm trước U23 Hàn Quốc tại trận tranh giải Ba VCK U23 châu Á 2026, hình ảnh U23 Việt Nam đã được xuất hiện trên trang chủ FIFA, kèm theo đó là dòng mô tả: “Tinh thần Việt Nam”.

Quả thực, U23 Việt Nam đã chơi một trận đầy quả cảm trước U23 Hàn Quốc. Thống kê cho thấy, cả trận U23 Việt Nam chỉ có 5 pha dứt điểm, trúng đích 3 và có được 2 bàn thắng.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dù kiểm soát bóng tới 76%, tung ra 32 cú dứt điểm, trúng đích 12 lần, nhưng cũng không thể thắng được U23 Việt Nam sau 120 phút.

Thậm chí, U23 Hàn Quốc còn suýt thua ngay từ 2 hiệp chính, nếu như Shin Min Ha không xuất sắc ghi bàn ở phút 90+7. Thế nhưng khi bước vào hiệp phụ với 30 phút chơi nhiều hơn 1 ngày, đội quân của HLV Lee Min Sung lại tỏ ra bất lực trong việc ghi bàn và rồi cuối cùng thất bại ở loạt đá luân lưu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành thắng lợi trước U23 Hàn Quốc tại giải đấu này. Trước đó, hai đội đều gặp nhau ở vòng bảng. U23 Hàn Quốc giành thắng lợi 2-1 vào năm 2018, sau đó hai đội hòa nhau 1-1 vào năm 2022.