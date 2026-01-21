Thủ môn Trung Kiên mắt đỏ hoe sau trận thua: "Đây là bài học lớn, chúng em sẽ cố chiến thắng trận tranh hạng 3"

Dù đã nỗ lực hết mình, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc đêm ngày 20/1 tại bán kết U23 châu Á. Trận 0-3 đã khép lại giấc mơ chung kết, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định toàn đội sẽ dồn lực cho trận tranh hạng ba sắp tới.

Chia sẻ ngay sau trận đấu với vẻ mặt đầy tiếc nuối và đôi mắt đỏ hoe, thủ môn Trần Trung Kiên thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc của đối thủ và rút bài học cho bản thân.

"Hôm nay đội bạn chơi hoàn toàn khác. Họ không chỉ chặt chẽ trong phòng ngự mà tấn công cũng rất sắc bén. Trận thua này là một bài học lớn. Hiện tại, toàn đội sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể cả về thể lực lẫn tinh thần để hướng tới chiến thắng trong trận đấu tiếp theo", Trung Kiên chia sẻ.

Trung Kiên mắt đỏ hoe sau trận đấu (Ảnh: CMH)

Trung Kiên đã có một trận đấu vất vả (Ảnh: AFC)

Bước vào trận bán kết với tâm thế tự tin sau chuỗi phong độ ấn tượng, U23 Việt Nam đã giữ vững thế trận trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, bước ngoặt không mong muốn đã xảy đến khi trung vệ trụ cột Hiểu Minh phải rời sân sớm vì chấn thương ở phút 30.

Sự xáo trộn ở hàng phòng ngự đã khiến U23 Việt Nam mất thế trận nhanh chóng trong hiệp hai. Lần lượt Peng Xiao (47') và Xiang Yuwang (52') tận dụng sơ hở để đưa U23 Trung Quốc vươn lên dẫn trước. Hy vọng lội ngược dòng hoàn toàn dập tắt khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 74, trước khi Wang Yudong ấn định tỷ số 3-0 vào những phút bù giờ cuối cùng.